Украинская песня вошла в ТОП-3 самых популярных треков в истории Евровидения

Украинская песня группы Go-A заняла третье почетное место в рейтинге популярнейших песен за историю музыкального конкурса Евровидения. Об этом сообщают на странице Go-A Band в Facebook.



Выступление группы Go-A, фото Facebook

Как говорится в сообщении, в ежегодный рейтинг популярных песен "ESC TOP 250" вошли два трека Go-A. Песня "Шум" вошла в тройку лидеров, песня "Solovey" заняла 128 место почти в середине рейтингового списка. В этот рейтинг песен впервые в истории попали два украиноязычных музыкальных трека. Первое место заняла шведская песня "Loreen", 2-е место заняла песня "Zitti e buoni" от Måneskin.

"Бьемся об заклад, что мы знаем, какая песня не выходила у вас из головы весь 2021 год! Здесь не будет итогов — будет только безграничная благодарность каждому, кто верил в нас, кто держал за нас кулачки во время оглашения результатов на Евровидении, кто заплетал Шума на концертах, кто не знает языка, но подпевал украинским песням, кто поднимал у европейской сцены наш сине-желтый флаг, кто слушал по кругу наши треки и кто весь год даровал нам удивительную поддержку и любовь", — говорится в сообщении.

Однако это еще не все победы выступившей на Евровидении музыкальной группы. Также на странице группы сообщается, что группа Go-A выиграла конкурс Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка". Представители группы поблагодарили за поддержку тех, кто приложил к этому усилия.

Как сообщал портал "Комментарии", книгу "UKRAINE. Food & History/Украина. Еда и история" выбрали как лучшую в двух номинациях международной премии Gourmand Awards. Об этом сообщают на странице Украинского института. Украинское издание названо лучшим в номинациях "История кулинарии" и "Восточная Европа".

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