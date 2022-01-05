Украинская книга номинирована на международную премию Gourmand Awards

Книгу "UKRAINE. Food & History/Украина. Еда и история" выбрали как лучшую в двух номинациях международной премии Gourmand Awards. Об этом сообщают на странице Украинского института.

Книга рассказывает о национальной кухне, фото из открытых источников

Среди номинаций такие: "История кулинарии" и "Восточная Европа". В издании книги принимали участие Украинский институт и проект Їжакультура. На сайте Украинского института указано, что Їzhakultura — это научно-просветительский проект о еде, истории, обществе, культуре. Цель проекта – популяризация кулинарных традиций украинцев и нашего гастрономического наследия.

В описании книги говорится, что украинские рецепты и кулинария, отличающаяся в каждом регионе, национальная кухня достаточно самобытна и является частью истории и культурного наследия народа. Целью этого издания является позиционирование украинской кухни как культурного достояния. В книге описаны рецепты блюд, которые знают как традиционные украинские, а также лучшие рецепты из каждого региона.

В создании книги приняли участие ведущие ученые и повара: Елена Брайченко, Татьяна Филевская, Александра Гайдай, Артем Брайченко, Вячеслав Попков, Игорь Лильо, Виталий Гуралевич, Оксана Задорожная, Марина Гримич, Ярослав Артюх, Виталий Резниченко, Денис Комаренко, Елена Жаботинская.

На премию Gourmand Awards было подано 1558 книг из 227 стран и регионов. Сообщается, что это самое большое количество изданий, представленных за все годы существования премии. Среди них 1393 описывали культуру пищи и 165 — культуру приготовления и употребления напитков.

Организаторы премии добавили, что во время пандемии люди стали больше интересоваться приготовлением пищи и чтением.

"С пандемией люди возвращаются к приготовлению пищи и чтению. Авторы и издатели удовлетворяют спрос количественно и качественно. Еще важнее то, что увеличение количества издательства таких книг происходит во всем мире. Рост количества изданий в Латинской Америке и Африке впечатляет. Пандемия глобальна, она меняет поведение повсюду. Во всех странах публикуется все больше книг о еде, культура питания становится важной", — говорится в тексте.

Сообщается, что в подборку Gourmand Awards включают лучшие книги мира. По предварительным подсчетам, ежегодно издается более 100 000 книг и документов о культуре еды и напитков, печатных или цифровых, бесплатных или платных, с ISBN или без. У издателей есть примерно 1% шанса, что их выберут в список Gourmand Awards.

Как сообщал портал "Комментарии", с 1 января 2022 года в украинских школах вводятся новые стандарты питания.

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