Украинская историческая драма выходит в широкий кинопрокат в США: деньги пойдут на помощь нашему государству

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Козлова Альбіна
В 600 кинотеатрах США в 45 штатах покажут историческую драму украинского режиссера Олеся Санина "Поводырь". Средства от продажи билетов передадут на гуманитарные нужды украинцев. Кинотеатры передадут их фондам и организациям, собирающим и доставляющим гуманитарную помощь в Украину. Об этом сообщают в кино/телестудии Pronto Film.
Кадр кинофильма, фото Фейсбук
Инициаторами кинопроката стали профессор и руководитель Украинского киноклуба Колумбийского университета Yuri Shevchuk и президент Human & Civil Rights Organizations of America Маршал Стросс. Вместе с режиссером Oles Sanin и продюсером Maxim Asadchiy они организовали прокат "Поводыря" в кинотеатре Salem Cinema в городке Сейлем, штат Массачусетс.
На сеансы пришли два зрительных зала, а также губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер, член Конгресса США Сет Молтон и другие американские политики. После этой премьеры американские СМИ и ряд голливудских компаний взялись за продвижение и привлечение все большего количества кинотеатров США и Канады к прокату украинского фильма.
В сообщении говорится, что количество запланированных сеансов фильма растет в геометрической прогрессии.
Украинские киноленты созданы при поддержке Госкино и Министерства культуры и информационной политики Украины.
Как сообщал портал, в Службе безопасности рассказали о хакерской атаке на новостные сайты Украины.
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