Украинская историческая драма выходит в широкий кинопрокат в США: деньги пойдут на помощь нашему государству

В 600 кинотеатрах США в 45 штатах покажут историческую драму украинского режиссера Олеся Санина "Поводырь". Средства от продажи билетов передадут на гуманитарные нужды украинцев. Кинотеатры передадут их фондам и организациям, собирающим и доставляющим гуманитарную помощь в Украину. Об этом сообщают в кино/телестудии Pronto Film.

Кадр кинофильма, фото Фейсбук

Инициаторами кинопроката стали профессор и руководитель Украинского киноклуба Колумбийского университета Yuri Shevchuk и президент Human & Civil Rights Organizations of America Маршал Стросс. Вместе с режиссером Oles Sanin и продюсером Maxim Asadchiy они организовали прокат "Поводыря" в кинотеатре Salem Cinema в городке Сейлем, штат Массачусетс.

На сеансы пришли два зрительных зала, а также губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер, член Конгресса США Сет Молтон и другие американские политики. После этой премьеры американские СМИ и ряд голливудских компаний взялись за продвижение и привлечение все большего количества кинотеатров США и Канады к прокату украинского фильма.

В сообщении говорится, что количество запланированных сеансов фильма растет в геометрической прогрессии.



"Сегодня создатели фильма, как и все украинцы, приобщились к движению сопротивления российской агрессии. Продюсерский состав Пронто Фильм занимается логистикой поставок из Европы. Оператор Sergi Mykhalchuk — документирует работу украинских войск на передовой. Не забывают художники и о творческом фронте. Новая совместная работа Олеся Санина, Сергея Михальчука и компании Pronto Film — Dovbush Movie ждет своей мировой премьеры на кинофестивалях и возможности встретиться со зрителями в широком прокате после победы Украины", — говорится в тексте.

Украинские киноленты созданы при поддержке Госкино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как сообщал портал, в Службе безопасности рассказали о хакерской атаке на новостные сайты Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!