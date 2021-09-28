Украинцы победили на чемпионате Европы по бальным танцам

В столице Украины, 25 сентября, прошел чемпионат Европы по программе десяти танцев, на котором выступали пары из многих стран. Однако украинцы стали победителями. Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатской области.



Украинская пара стала победителем в международных соревнованиях, фото из открытых источников

Вероника Мешко и Эрл Уильямсон получили "золото" на чемпионате Европы. Отметим, что в этом году в соревнованиях приняли участие 1200 спортсменов из 33 стран.



Ранее пара победителей показывала хорошие результаты и уже была вице-чемпионом международных соревнований, на их счету немало побед в чемпионатах общегосударственного уровня. В 2020 году они стали абсолютными Чемпионами Украины по танцевальному спорту в категории "Взрослые".

По словам губернатора Закарпатья Анатолия Полоскова, на чемпионат в Украине съехалось больше участников, чем до пандемии. Также он поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов.

Эрл Уильямсон — американец, он танцует с Вероникой уже более трех лет. Пара постоянно тренируется, чтобы достичь хороших результатов и это дает свои плоды. Вероника — уроженка Ужгорода, танцами занимается давно и признается, что ее мечта — это выиграть чемпионат мира. Девушка добавила, что пара готовила свой лучший танец в течение года. Однако частично ее мечта таки осуществилась — она выиграла чемпионат Европы, а это значительное достижение.



Молодежь Украины на чемпионате представляла пара Максим Гончаров и Полина Мирошниченко. Танцоры преданные своему делу и вместе уже более 13 лет. Максим любит — джайв, Полина — пасадобль. Оба они уроженцы Черноморска и на всех соревнованиях представляют Одесскую область.



Как сообщал портал "Комментарии", в Лондонском театре выступил украинский балет.

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