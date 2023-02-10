Украина против России. Война на красной дорожке за Оскар 2023

Пока идет кровавая война на востоке и юге Украины, не менее упорная борьба происходит в культурном пространстве. В краткий список номинантов Киноакадемии США попал украинский фильм "Дом из осколков" о детском учреждении на востоке Украины, разрушенном войной. Конкурентом украинской ленты является фильм о русском оппозиционере Алексее Навальном. Именно эти оба проекта одни из главных претендентов на победу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Украинский фильм среди номинантов на "Оскаре". Фото: AFP via Getty Images

Фильм "Навальный" снял канадский режиссер Дэниел Роэр при поддержке HBO Max и CNN Films. Сюжет описывает истории российского оппозиционера, едва не погибшего от нервно-паралитического вещества, а затем вернувшегося в Москву, где был арестован и отправлен в тюрьму.

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Фильм о россиянине имеет значительную медиаподдержку, ведь его покажут на HBO Max, а на Таймс-сквер повесили афишу. Кроме того, актер Хью Джекман популяризирует фильм.

"Это документальный фильм о человеке, который буквально каждый день рискует своей жизнью", — сказал Джекман.

Однако украинцы возмущены таким положением, ведь Навальный хоть и оппозиционный Путину, однако имеет подобные мнения с российским диктатором относительно Крыма. В одном из интервью Навальный сказал: "Крым — это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?"

"Они молчали 11 месяцев войны, но теперь, когда "Оскар" на пороге, они активизировались и имитируют антивоенное движение. Если Академия присудит им награду, это будет очередной глухой жест", — говорит юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

За награду лучшего документального фильма от Украины будет претендовать "Дом из осколков". Это общая продукция Украины, Финляндии, Швеции и Дании, изображающая историю детского дома на востоке страны. Фильм был снят перед вторжением, а сам дом теперь в руинах.

"Сейчас все дети в безопасности. Они были эвакуированы за границу. А их воспитатели вынужденно переселены в другие регионы Украины. Поэтому они тоже относительно безопасны. Однако специнтернат был разрушен после ракетного удара", — сказал ассистент режиссера Азад Сафаров.

У украинской ленты нет такого мощного продакшена как фильм о российском оппозиционере, однако номинация на "Оскар" может свидетельствовать, что у него есть мощные смыслы.

"У фильма, например, нет американского прокатчика. Итак, результат – номинация на "Оскар" – свидетельствует о том, что фильм действительно поразил ученых и, возможно, они просто посоветовали друг другу посмотреть фильм, и поэтому фильм был номинирован", – сказала сотрудница продакшн студии украинского фильма Дарья Бассель.

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