Украина будет проходить тест изоляции энергосистемы: какие есть риски

Народная депутат Инна Совсун рассказала, зачем произойдет отключение украинской энергосистемы от сетей России и Беларуси и какие могут быть риски. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Инна Совсун, фото Facebook

Планируется, что отключение Украины от сетей Белоруссии и России, а также Бурштынского энергоострова от Европы состоится 24 февраля. такой тест работы в изоляции должен длиться не менее трех дней.



"Технически Украина присоединена к сетям Беларуси и России, за исключением территории Бурштинского энергоострова, имеющего соединение с Европой. Украина должна сделать тест работы в изолированном режиме. Мы отсоединяемся технически от всех электросетей. В течение трех суток мы должны продемонстрировать, что украинская энергетическая система может работать изолированно, без дополнительных поставок", — говорит политик.

Такой тест украинцы должны провести в отопительный сезон и летом, чтобы показать, что украинская энергетическая система достаточно стабильна, чтобы не было рисков после того, как она будет синхронизирована с Европой.

Нардеп говорит, что этот изолированный тест должен подготовить Украину к полному присоединению к европейским энергосетям и является важным шагом в направлении нашей европейской энергетической интеграции.

"Угроза, что после того, как мы отключимся от энергосетей России и Белоруссии нас не включат назад — реальна. Скорее всего последствий для Украины от этого не будет. Даже сегодня импорт электроэнергии из Беларуси составляет минимальное количество, меньше 1%. Даже в таком случае этот отопительный режим мы можем спокойно пройти. Надеюсь, что эта интеграция состоится до начала следующего отопительного сезона, чтобы мы не были зависимы от России, по крайней мере, в вопросах электроэнергии", — говорит Инна Совсун.

В Украине электроэнергия производится атомными электростанциями, для поддержания работы ТЭС на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций может быть использован природный газ. Также растет доля зеленой генерации. Поэтому даже если Украину не присоединят обратно к сетям Беларуси и России, украинская энергосистема способна генерировать достаточное количество электроэнергии, чтобы обеспечить потребности населения.



В 2023 году Украина должна окончательно реализовать энергетический безвиз с Европой в соответствии с подписанным в 2017 году соглашением между "Укрэнерго" и ENTSO-E. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, для этих испытаний в изолированном режиме, которые продлятся пять дней, нужно иметь запасы угля в объеме 1 млн тонн.

Как сообщал портал "Комментарии", в Министерстве энергетики Украины говорят, что синхронизация с энергетической системой Европы украинских электросетей на финальном этапе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!