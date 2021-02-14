Убийство Амины Окуевой: подозреваемый вышел на свободу

Нашумевший в свое время расстрел активистки и участницы АТО Амины Окуевой получил продолжение. В результате решения суда подозреваемый в убийстве вышел на свободу. Об этом сообщило "Громадське"

Амина Окуева / фото РИА Новости

Так, уроженец города Каспийск в Дагестане Игорь Редькин был задержан ранее — он подозревается в убийстве. Позднее суд изменил меру пресечения. Впрочем, адвокат Редькина отказался комментировать ситуацию.

"Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают по крайней мере в трех убийствах, как и самого Редькина", — сообщает издание.

Напомним, что вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Амина Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 — а это умышленное убийство, совершенное по заказу УК Украины.

Согласно информации, организатор преступления был задержан правоохранителями еще в январе 2019 года. А подозреваемого в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь ее мужа Адама Осмаева передали в ОРДЛО согласно договоренностям об обмене пленными.

Как сообщал портал "Комментарии", иностранец подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль. Как выяснило следствие, 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли авто, в котором ехали Окуева и Осмаев. Женщина погибла, мужчина – получил ранения. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в январе были задержаны исполнители преступления, сейчас работа продолжается по задержанию всех лиц, причастных к убийству.

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