Три семьи выкупили дворец во Львовской области: зачем и как им это удалось (ФОТО)

Дворец Яблоновских-Бруницких в селе Пидгирци Львовской области выкупили три семьи и начали его реконструкцию. Сооружение долгое время передавалось из рук в руки и только теперь его начали восстанавливать. Дворец почему-то не был включен в реестры государственных памяток Украины, хотя, по убеждению экспертов, составляет важную историческую ценность. Об этом пишет издание "Твой город", передает портал "Комментарии".

Три семьи выкупили дворец во Львовской области. Фото с Facebook

Выкупили дворец в Подгорцах семьи Герга, Бернык, живущих в этом же селе и Онишкевич из Львова. Стоимость покупки и расходов на ремонт они журналистам не озвучивают. Однако добавляют, что сооружение в их руки попало в крайне запущенном состоянии. И на это повлияли не столько возраст и военная разруха, как долгий период без хозяина.

"Хотя дворецнаходился в частной собственности, это были просто руины. Не было ни окон, ни дверей, крыша обвалилась, деревянные балки уничтожены, перекрытия между этажами почти не было, на крыше росли трехметровые деревья. Везде грибок", – рассказала Светлана Герга.

Новые владельцы всячески пытаются воспроизвести интерьер и мебель того времени. Для этого приходится постоянно разыскивать ценные вещи на антикварных рынках. Кое-что из потерянного сносят во дворец жители деревни.

"Проблема в том, что если внешний вид дворца еще можно воспроизвести по фото, которые есть у историков, а то, как все было внутри — сказать трудно, фотографий не сохранилось. Поэтому перенимаем интерьер у других львовских или зарубежных дворцов", – отмечает Светлана Герга.

Сейчас здесь провели ремонт крыши, потолка, боковых башен и террасы, укреплены стены и обустроены некоторые комнаты на цокольном этаже. Всего во дворце 60 комнат и три этажа.

Кроме дворца, еще большее интерес представляет местный дендропарк, площадью 8 гектаров. Это уникальный памятник садово-паркового искусства XVIII века, где можно увидеть редкие породы деревьев, особенно ценен 200-летний платан, которого не найти нигде в Европе. Здесь есть грабовая аллея, старая лестница, летняя ротонда, пруд.

Новые владельцы открыли дворец для посетителей несколько месяцев назад. Цену за вход не устанавливали, однако установили ящик для добровольных пожертвований. Телефон для записи на экскурсию – 097 143 84 08.





































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