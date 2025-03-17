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Три самые дорогие картины в мире

Самые дорогие картины в мире стоят сотни миллионов долларов.

сегодня, 09:05
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Slava Kot

В 1987 году продажа картины Винсента ван Гога "Ваза с пятнадцатью подсолнечниками" за 39 млн долларов стала сенсацией и открыла новую эру аукционов, где искусство превратилось в многомиллионные инвестиции. С тех пор цены на редкие полотна поднялись до невиданных высот. Портал "Комментарии" собрал три самых дорогих картины мира, созданных известными художниками.

Три самые дорогие картины в мире

Картина Леонардо да Винчи "Сальватор Мунди". Фото из открытых источников

3. The Card Players ("Игроки в карты"), Поль Сезанн – 250 млн долларов

Три самые дорогие картины в мире - фото 2

Французский художник Поль Сезанн в конце XIX века создал серию картин, на которых мужчины сидят за столом и играют в карты. Всего существует пять полотен "Игроки в карты" , а одна из версий, написанная между 1890 и 1895 годами, стала самой дорогой картиной в свое время. В 2011 году картину "Игроки в карты" приобрел художественный фонд Катара за 250 млн долларов. С учетом инфляции цена выросла до 350 млн долларов.

2. Interchanged ("Обмен"), Виллем де Кунинг – 300 млн долларов

Три самые дорогие картины в мире - фото 3

Абстрактный экспрессионизм США стал одним из самых дорогих направлений в мире искусства. Работа написанная Виллемом де Кунингом в 1955 году под названием "Обмен" стала одной из самых ярких в этом стиле. Художник сначала рисовал женские портреты, но впоследствии перешел к абстракции, что и принесло ему мировую славу. В 2015 году картину "Обмен" купил американский миллиардер Кеннет Гриффин за 300 млн долларов. С учетом инфляции картина стоит 400 млн долларов и занимает второе место в списке самых дорогих картин мира.

1. Salvator Mundi ("Спаситель мира"), Леонардо да Винчи – 450,3 млн долларов

Три самые дорогие картины в мире - фото 4

Абсолютный рекордсмен по стоимости – картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Долгое время считалось, что работа созданная учениками гения эпохи Возрождения, но после тщательной реставрации 2006 года специалисты подтвердили авторство самого да Винчи. На холсте изображен Иисус Христос, который правой рукой благословляет, а левой держит хрустальный шар – символ мироздания.

В 1958 году картину "Сальватор Мунди" продали за 60 долларов. Однако в 2017 году картина была продана на аукционе Christie's за рекордные 450,3 млн долларов. А с учетом инфляции цена "Спасителя мира" достигает впечатляющих 577,7 млн. долларов. По неофициальным данным, ее приобрел принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман через посредника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Она хотела выбросить картину в помойку.

Также "Комментарии" писали, что детективу удалось найти похищенную культовую картину Ван Гога.



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Источник: https://comments.ua/
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