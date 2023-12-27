ТОП-15 фильмов с захватывающим сюжетом, от которых невозможно оторваться

Выбрать подходящий фильм для домашнего просмотра иногда бывает непросто. Бывает за поисками уходит больше времени, чем тратится на просмотр картины. Поэтому, "Комментарии" подготовили список захватывающих лент, которые обещают увлекательные сюжеты, от которых невозможно будет оторваться.

Так что готовьтесь к захватывающему кинематографическому путешествию, полному эмоций и неожиданных поворотов.





По соображениям совести, 2016

Семейная жизнь Десмонда Досса, главного героя, оставляла желать лучшего. Отец, ветеран Первой мировой войны, страдал от алкоголизма и насилия в отношении домохозяйки-матери. Мальчик часто становился свидетелем насилия и жестокости. Этот детский опыт сделал Десмонда верующим человеком, решившим никогда не причинять вред живым существам. Он присоединился к адвентистам седьмого дня. Несмотря на это, во времена Второй мировой войны, он не мог остаться в стороне и отправился на фронт в роли санитара. Изначально сослуживцы считали его странным из-за категорического отказа прибегать к оружию, но вскоре Десмонд стал настоящей легендой и был удостоен Медали Почета.





Исчезнувшая, 2014

Однажды, вернувшись домой после работы, Ник Данн, который собирался отметить пятилетнюю годовщину брака со своей любимой женой Эми, обнаруживает пустые стены и следы крови в гостиной. Ошеломленный, он вызывает полицию, не подозревая, что сам станет основным подозреваемым. Считая себя невиновным, Ник начинает собственное расследование и сталкивается с подсказками, возвращающими его к воспоминаниям о прошлом и убеждающими, что Эми все еще жива.





Начало, 2010

Доминик Кобб потерял все, что ценил в этом мире: жестоко убили его жену, обвинили в преступлении, и детей отдали под опеку. Нелегально пребывая в стране, он вынужден работать на организацию, занимающуюся корпоративным шпионажем. Кобба называют "извлекателем", его задача — проникнуть в сознание человека через сны, используя инновационные технологии для получения нужной информации.





Форрест Гамп, 1994

Главный герой, Форрест Гамп, родился уникальным. Его считали простаком из-за того, что он не мог адаптироваться к общественной жизни, трудно понимал сарказм и был простым и благородным человеком. Он воспринимал вещи слишком прямо, не видел скрытых мотивов и не играл в умные игры. Но несмотря на свою наивность, он достиг в жизни больше, чем многие другие: стал известным футболистом, участвовал в войне, заработал миллиарды и попал в драку с наркоманом-хиппи. К сожалению, взаимность пришла к нему слишком поздно.









Игры разума, 2001

Джон Нэш останется в истории как гениальный математик, лауреат Нобелевской премии за исследования в теории игр, и личность с выдающимися интеллектуальными способностями. В студенческие годы он поражал своей харизмой и талантами, что позволило ему стать преподавателем в одном из лучших университетов США. Встретив любовь всей своей жизни, Алисию, он получает предложение от странного агента ЦРУ и начинает свои собственные исследования для защиты страны. Впоследствии его жизнь кардинально меняется.





Подозрительные личности, 1995

Если человек совершил убийство, значит, у него был весомый мотив. Обычно, когда полицейские прибывают на место преступления для проведения идентификации, появляется хотя бы один потенциальный свидетель. Однако случай с группой из пятерых подозрительных преступников был далек от обычных криминальных сценариев. Группа опытных мошенников, встретившись в таинственном месте, решает осуществить необычное дело. В ходе выполнения своего авантюрного плана они неожиданно сталкиваются с загадочным злодеем, чье имя страшило всех преступников в мире, и который предлагает им работать на него.





Джанго освобожденный, 2012

Группа преступников случайно пересекает путь дантиста по имени Кинг Шульц, заинтересованного одним из его пациентов, Джанго. Однако бандиты отказываются продавать незнакомцу, не подозревая, что Шульц нуждается в Джанго в качестве своего помощника. Скоро выясняется, что Кинг не является настоящим врачом, а наемным убийцей, решившим стать охотником за головами. Он начинает принимать заказы на устранение самых опасных преступников. Новый союз с Джанго, хоть и обещал перспективного напарника, но таил в себе совершенно иную мотивацию.









Американские животные, 2018

Четверо амбициозных молодых парней решают совершить самое дерзкое арт-ограбление в истории США. Смогут ли они украсть одну из самых ценных и дорогих книг в мире — "Птицы Америки" Джона Джеймса Одюбона? Эта захватывающая история также привлекательна тем, что она основана на реальных событиях, а выдающийся актерский состав не даст вам оторваться от экранов.





Зои, 2018

Ученые Зои и Коул работают над созданием идеальных роботов-синтетиков, призванных стать идеальными партнерами для каждого человека. Искусственный интеллект предназначен избавить человечество от одиночества. Однако Зои внезапно осознает, что в ее программе пробуждается чувство любви к ее напарнику. В то время как Коул скрывает страшную тайну о происхождении Зои. Какие странные эксперименты ученых приведут к неожиданным последствиям?









Недруги, 2017

Война превратила капитана Блокера в настоящего монстра. Мужчина, пропитанный кровью, испытывает только ненависть к краснокожим. Задача доставить умирающего вождя на родину вынуждает капитана столкнуться с опасностью и ужасами войны. Встреча с обезумевшей от горя вдовой, чьих детей убили на ее глазах, меняет все.





На пределе, 2017

Жизнь Кати, полная радости, разрушается в один момент: террористическая атака уносит жизни ее мужа и детей. Попытки родственников и друзей помочь ей преодолеть депрессию тщетны. Однако однажды Катя осознает, что готова изменить все и принять радикальные меры в поисках мести.





За пропастью во ржи, 2017

Биографический фильм о Джероме Сэлинджере, одном из самых популярных писателей в Америке. Его роман "Над пропастью в поле", который отражал дух и мысли целой эпохи, мгновенно исчез с полок всех книжных магазинов страны. Захватывающая история о разнообразной судьбе писателя, ужасах Второй мировой войны, внутренних борьбах и глубокой любви.









Большая игра, 2017

Молли Блум (Джессика Честейн) — настоящая королева подпольного покера, и ей подвластно самое роскошное заведение Голливуда. Каждый вечер там собираются миллиардеры, знаменитости, дилеры и шейхи, оставляя огромные суммы. Но большие деньги всегда связаны с большим риском. Как выжить, когда на тебя охотятся спецслужбы и преступные группировки?





Дело храбрых, 2017

Команда пожарных Granite Mountain Hotshots считается одной из самых отважных и опытных. Группа успешно справляется с многочисленными пожарами, спасая сотни жизней. Однако однажды они сталкиваются с самым опасным пожаром в истории, и не все смогут выйти из пламени живыми.





Альфа, 2018

Юный охотник ищет путь домой к своему племени, сражаясь с опасностями жесткого мира. Волк, которого он встречает по пути, становится его верным другом из смертельного врага. Эта увлекательная история рассказывает о ребенке, вынужденном выживать в суровых условиях реальности. Что, если от исхода этого приключения зависит будущее всего человечества?



