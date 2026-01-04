logo

Святыня с двойным дном: чей "лик" скрывала старая икона Иисуса десятилетиями
commentss НОВОСТИ Все новости

Святыня с двойным дном: чей "лик" скрывала старая икона Иисуса десятилетиями

Советский артефакт внутри сакрального образа открыл новую страницу истории веры в Украине.

4 января 2026, 15:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во время реставрации старинной венчальной иконы специалисты столкнулись с неожиданной находкой, соединившей сакральное искусство и советскую идеологию . Внутри образа, который десятилетиями хранили как семейную святыню, были обнаружены страницы советской книги, использованные в качестве технической подложки для декоративного оформления.

Святыня с двойным дном: чей "лик" скрывала старая икона Иисуса десятилетиями

Неожиданная находка при реставрации иконы поразила даже исследователей

Об уникальном случае сообщил портал "Ровняне" со ссылкой на ровенское искусствоведение и исследовательницу сакрального искусства Ирину Рачковскую-Баковецкую . По ее словам, семья из Киевщины обратилась к художнику-реставратору Ярославу Рачковскому с просьбой восстановить венчальные иконы, принадлежавшие их бабушке. При разборке деревянной рамки мастер обнаружил, что объем под фольговым декором сформирован из скрученных страниц советского издания "Как работал В. И. Ленин".

Святыня с двойным дном: чей ”лик” скрывала старая икона Иисуса десятилетиями - фото 2

Исследователь отмечает, что само название книги позволяет достаточно точно датировать создание иконы — не ранее 1956 года , периода активной антирелигиозной кампании времен хрущевской оттепели. Именно тогда вера была вынуждена существовать полутайно, а сакральные образы буквально прятаться под слоями фольги, бумаги и бытовых материалов .

По словам Ирины Рачковской-Баковецкой, подобные находки не единичны. Во время реставрации так называемых "фольговых" икон мастера не раз натыкались на обертки от конфет, страницы советских книг, газетные вырезки и даже частные письма. Все это своеобразные зашифрованные свидетельства жизни украинцев , которые, несмотря на давление и преследование, пытались сохранить веру и традиции.

Именно этому малоисследованному явлению посвящена книга исследовательницы "Фольговая икона – украинский феномен". В ней на примерах из Ровно и других регионов Украины показан драматический путь сакральных образов через советскую эпоху — путь выживания, маскировки и тихого сопротивления.

Находка под венчальной иконой еще раз напомнила: даже во времена тотального контроля и идеологического давления украинская вера находила способы жить иногда в самых неожиданных формах.

Святыня с двойным дном: чей ”лик” скрывала старая икона Иисуса десятилетиями - фото 2

