Святыня с двойным дном: чей "лик" скрывала старая икона Иисуса десятилетиями

Во время реставрации старинной венчальной иконы специалисты столкнулись с неожиданной находкой, соединившей сакральное искусство и советскую идеологию . Внутри образа, который десятилетиями хранили как семейную святыню, были обнаружены страницы советской книги, использованные в качестве технической подложки для декоративного оформления.

Об уникальном случае сообщил портал "Ровняне" со ссылкой на ровенское искусствоведение и исследовательницу сакрального искусства Ирину Рачковскую-Баковецкую . По ее словам, семья из Киевщины обратилась к художнику-реставратору Ярославу Рачковскому с просьбой восстановить венчальные иконы, принадлежавшие их бабушке. При разборке деревянной рамки мастер обнаружил, что объем под фольговым декором сформирован из скрученных страниц советского издания "Как работал В. И. Ленин".

Исследователь отмечает, что само название книги позволяет достаточно точно датировать создание иконы — не ранее 1956 года , периода активной антирелигиозной кампании времен хрущевской оттепели. Именно тогда вера была вынуждена существовать полутайно, а сакральные образы буквально прятаться под слоями фольги, бумаги и бытовых материалов .

По словам Ирины Рачковской-Баковецкой, подобные находки не единичны. Во время реставрации так называемых "фольговых" икон мастера не раз натыкались на обертки от конфет, страницы советских книг, газетные вырезки и даже частные письма. Все это своеобразные зашифрованные свидетельства жизни украинцев , которые, несмотря на давление и преследование, пытались сохранить веру и традиции.

Именно этому малоисследованному явлению посвящена книга исследовательницы "Фольговая икона – украинский феномен". В ней на примерах из Ровно и других регионов Украины показан драматический путь сакральных образов через советскую эпоху — путь выживания, маскировки и тихого сопротивления.

Находка под венчальной иконой еще раз напомнила: даже во времена тотального контроля и идеологического давления украинская вера находила способы жить иногда в самых неожиданных формах.

