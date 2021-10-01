logo
Русский Українська

BTC/USD

47803.51

ETH/USD

3266.15

LTC/USD

164.65

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Стриминговий сервис Netflix запустил украинский домен
commentss НОВОСТИ Все новости

Стриминговий сервис Netflix запустил украинский домен

Украиной все больше интересуются иностранные продюсеры

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна

Сервис Netflix запустил украинский домен, где можно смотреть фильмы и сериалы, а также загружать их на гаджеты. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Стриминговий сервис Netflix запустил украинский домен

Стриминговий сервис открыл новый домен, фото из открытых источников

На сервисе украинцы также смогут создавать профили для детей, чтобы они смотрели мультфильмы. Родители могут устанавливать в детских профилях возрастные ограничения, блокировать определенные фильмы для просмотра, контролировать контент, который смотрят их дети.

Детские профили защищаются родительским контролем и имеют свой код доступа. Все продукты киноиндустрии можно просматривать за месячную плату. Стоимость которой указана в евро. Также уже доступно приложение для мобильных или планшетов.

"Netflix предлагает обширную библиотеку художественных фильмов, документалистики, телесериалов, аниме, отмеченного наградами оригинального контента", — говорится на украинском сайте сервиса.

Как написал Александр Ткаченко, Netflix запустил официальные страницы на украинском языке в социальных сетях. Теперь фильмы и сериалы для украинцев будут иметь не только субтитры, но и качественный дубляж.

Также министр добавил, что стратегия "Кинокраина 2.0" оказалась успешной, ведь уже создан фильм, который полностью отснят в Украине "Последний наемник". Иностранные продюсеры заинтересованы красивыми локациями в нашей стране, где можно снимать фильмы.

Как сообщал портал "Комментарии", известная шахматистка подала иск в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы". В исковом заявлении говорится, что в сериале "Ход королевы" о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ