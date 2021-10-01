Стриминговий сервис Netflix запустил украинский домен

Сервис Netflix запустил украинский домен, где можно смотреть фильмы и сериалы, а также загружать их на гаджеты. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.



Стриминговий сервис открыл новый домен, фото из открытых источников

На сервисе украинцы также смогут создавать профили для детей, чтобы они смотрели мультфильмы. Родители могут устанавливать в детских профилях возрастные ограничения, блокировать определенные фильмы для просмотра, контролировать контент, который смотрят их дети.

Детские профили защищаются родительским контролем и имеют свой код доступа. Все продукты киноиндустрии можно просматривать за месячную плату. Стоимость которой указана в евро. Также уже доступно приложение для мобильных или планшетов.

"Netflix предлагает обширную библиотеку художественных фильмов, документалистики, телесериалов, аниме, отмеченного наградами оригинального контента", — говорится на украинском сайте сервиса.

Как написал Александр Ткаченко, Netflix запустил официальные страницы на украинском языке в социальных сетях. Теперь фильмы и сериалы для украинцев будут иметь не только субтитры, но и качественный дубляж.

Также министр добавил, что стратегия "Кинокраина 2.0" оказалась успешной, ведь уже создан фильм, который полностью отснят в Украине "Последний наемник". Иностранные продюсеры заинтересованы красивыми локациями в нашей стране, где можно снимать фильмы.

Как сообщал портал "Комментарии", известная шахматистка подала иск в суд на Netflix из-за сериала "Ход королевы". В исковом заявлении говорится, что в сериале "Ход королевы" о Ноне Гаприндашвили вспомнил шахматный комментатор в речи о главной героине сериала Бет Хармони.

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