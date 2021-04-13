Стали известны топ-10 украинских художниц

Украинские художницы ежегодно становятся все популярнее на мировом артрынке продавая картины в руки самых известных коллекционеров.

Ралко, Кадырова, Кострицкая (фото из открытых источников)

Влада Ралко

Киевская художница, известная своим "крепким" цветом и экспрессивной манерой живописи. Ее работы находятся в коллекциях многих украинских и мировых коллекционеров; без нее и ее работ не обходится ни одно артсобытие в Украине. Работы В. Ралко экспонировались в Lincoln Center (Нью-Йорк, США), галереи Rebellminds (Берлин, Германия), Kunstlerhous (Вена, Австрия), Saatchi Gallery (Лондон, Великобритания) и др. Влада Ралко — члена Национального союза художников Украины с 1994 года и Лауреат Премии Women In Arts (2019)

Анна Кострицкая

Украинская художница из Киева, работающий в стиле абстрактного экспрессионизма и образного арта. е работы публикуются в Британских журналах VOGUE и Tatler, Канадском журнале The mindset 360 и авторитетных украинских изданиях.

Картины художницы находятся в коллекциях известных национальных и международных коллекционеров. В творческом жанре Анна выражает свои представления о мире, окружающую среду и проектирует собственные эмоции, состояния, мысли и внутренние созерцания. Выставки с ее работами состоялись в Словакии, Италии, Турции, Франции, а также в Украине, в частности серия выставок Киеве и Одессе

Маша Рева

Украинская художница, дизайнер и иллюстратор из Одессы. Создавала костюмы для Королевской оперы в Лондоне, участвовала в выставке Milan Design Week 2019. Известная коллаборациями мирового уровня, а именно с дизайнером Рейчел Коми, украинским брендом Syndicate, работала с Tamburins, Converse и даже Симоном портом Жакмюсом. Мария создает коллекции одежды, украшения по мотивам собственных картин и устраивает выставки. По словам художницы, ее вдохновение берет начало из украинских этномотивам и форм человеческого тела.

Александра Чичкан

Украинская художница, которая создает картины — коллажи, сделанные из вырезок в основном глянцевых журналов. Александра победительница национального конкурса городской скульптуры "Образ будущего" (2011). Участвовала в таких проектах как "Инь" (Центр современного искусства М17, 2013), Should the world break (Ludmila Bereznitska & Partners Gallery, 2013), а также Ukrainian Fashion Week. Работы автора находятся во многих частных коллекциях, ее работы часто выставляются киевских галереях наравне с работами ее отца Ильи Чичкана.

Алина Клейтман

Выразительно, иронично и провокационно — это все о ней и ее работы. Харьковская художница создает объекты, фото и видео инсталляции, исследуя взаимоотношения в семье и обществе. Из предметов быта и узнаваемых символов современности реконструирует бытовые ситуации, прорабатывая детские травмы и размышляя, что значит быть современной женщиной. Проекты Алины запоминаются посетителям артпросторив благодаря близкому и понятной эстетике "Home-видео". Художница является номинантом и победителем многих премий, в том числе приза общественности за работу "Спроси у мамы" в рамках премии PinchukArtPrize 2018.

Жанна Кадырова

Украинская художница из Броваров, чьи работы были представлены на многочисленных мировых выставках. Среди них пятьдесят пятой и пятьдесят шестой Венецианская биеннале, на которой художница участвовала в проектах Украинского павильона Главный проект пятьдесят восьмой Венецианской биеннале, в рамках которого были представлены две работы художницы — "Маркет" и "Секонд-хенд", арт "ярмарка Pulse в Майами, где" Маркет "был отмечен как лучший сольный проект 2019-го года. Жанна у всех свои работах транслирует общественно важные подтексты и считает искусство — реальной жизнью, а жизнь — сплошной искусством.Инициатор многочисленных художественных групп, выставок и акций, например "Р.Э.П.", музыкальной панк-группы "Пенопласт", "Город победителей" и многих других. Жанна Кадырова является обладательницей премии имени Казимира Малевича 2012 и Главной премии PinchukArtCentre 2013 Номинантка премии "Женщины в искусстве" — 2019 от UN Women в Украине.

Мария Куликовская

Уроженка Крыма, мультимедийная художница, архитектор, перформерка-акционистка, исследовательница и лекторка. Автор архитектурных проектов (в частности, здания Щербинка Арт Центра) в Украине, Швейцарии и Китае. Проводила курсы лекций и воркшопы по современному искусству в Киеве (VCRC, Bottega gallery, PinchukArtCentre), Донецке (IZOLYATSIA), Днепре, Ливерпуле и Мальме. Мария выставлялась дважды в лондонской галерее Saatchi после чего скульптурный триптих "Homo Bulla.Replica" (2015) был приобретен в одну из крупнейших публичных коллекций Германии — в коллекцию Deutsche Telekom Art Collection. Список выставок и выдающихся работ художницы очень весомый и впечатляющий, все перечислять очень долго.

Оксана Мась

Художница, которую называют украинским брендом, а ее работы опережающими время. Оксана Мась сотрудничает с 20 галереями разных стран, ее работы представляет Opera Gallery, крупнейшая сеть галерей в мире. Работы этого автора регулярно продаются на аукционах "Christie's" и "Sotheby's". Она представляла Украину на 54-й Венецианской биеннале с проектом, который в дальнейшем стал частью масштабной артинсталяции "Алтарь наций". В 2012 году художница стала обладательницей премии "Золотой кувшин", таким образом эта премия впервые попала в руки украинской художницы. Художница создает экспонаты из кожи, пластика, старых двигателей и других нестандартных материалов. Произведения Оксаны Мась представлены в 150 частных коллекциях граждан Украины, США, России, Франции, Великобритании, Испании, Чехии, Швейцарии, Люксембурга, Ватикана, Латвии.

Анна Звягинцева

Украинская художница и членкиня кураторской группы "Худсовет", который известен своими остросоциальными художественными проэктам. Номинантка премии WOMEN IN ART 2021 в категории ЖЕНЩИНЫ В визуальном искусстве от UN Women в Украине. В своих работах Анна часто делает манифест незаметным, малоощутимых граням нашей жизни, демонстрируя их хрупкость и документируя неуловимые нематериальные моменты. В 2015 году она была участницей украинского павильона на Венецианской биеннале, а в 2018 — получила премию Pinchuk Art Centre для молодых художников. Также Анна Звягинцева была финалисткой на FutureGenerationArtPrize в 2018

Оксана Чепелик

Архитектор, художница, кинорежиссера, искусствовед, исследователь искусства новейших технологий, работает с темой феминизма. Представительница Новой волны. Ее вклад в развитие украинского современного искусства трудно переоценить.

Фильмы художницы демонстрировались в Музеях и на выставках: в MOMA, ART FAIR, Музее Современного Искусства (Загреб) Немецком Историческом Музее; Музее Истории Искусств (Вена) SEAFair Музей Современных Искусств (Скопье) Музеи Юрских Технологий, (Лос-Анджелес). Оксана имела резиденции в CREDAC (Париж), Бенфф центре (Канада), Баухаузе, (Дессау, Германия), в ARTELEKU (Сан-Себастьян, Испания) и в FACT (Ливерпуль, Великобритания). Ее фильмы и другие художественные произведения демонстрируются на многочисленных фестивалях кино, видео и новых медиа со всего мира, получая призы: в Нью-Йорке, Лондоне, Таллинне, Санкт-Петербурге, Оснабрюке, Монтекатини, Линце, Москве, Париже, Берлине, Оберхаузене, Ливерпуле, Бело-Оризонте, Карловых Варах (категория А), Кишиневе, Веймаре, Тель-Авиве, Анкаре, Пезаро, Санта-Фе, Штутгарте и других. Также Оксана считается соучредителем международного фестиваля социальной скульптуры.

Эксперты:

● Криволап — художник

● Ройтбурд — художник

● Марчук Иван Степанович — художник

● Волошины Максим и Юлия — галеристы

● Игорь Абрамович — куратор и артдилер

● Кирейто Михаил — медийник, акрткритик.

● Илья Чичкан — художник.

● Максим Волошин — галерист, диллер, коллекционер, арткритик и меценат.

● Петр Лебединец — художник.

● Наталья Заболотная — арт менеджеру, галеристка, диллерка и коллекционер.

Напомним, художник Майк Винкельманн, который известный под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" аукционному дому Christieʼsа за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).





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