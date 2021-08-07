Солистка Go_A показала, как отдыхает в Карпатах

Украинская певица Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, продолжает радовать своих фанатов интересными снимками. На днях Катя показала, как проводит отпуск в Яремче. Фронтвумен Go_A обожает выходить в прямой эфир и общаться с людьми, однако на этот раз на ее странице в инстаграми появились кадры, на которых Катя общается с природой.

Солистка Go_A

Для путешествия в горы она выбрала удобный стильный наряд: черные широкие штаны, футболку, черные кроссовки, бананка, рюкзак и бандану на голову. Также образ девушка дополнила украшением на шею.

"Время чувствовать ...", — коротко подписала серию фотографий Екатерина Павленко.

Певица отдыхала в Ивано-Франковской области в Яремче. Преданные поклонники начали активно покидать ругательства и комментарии. Они остались в восторге от стильного, но удобного лука Кати.

Напомним, известная украинская певица призналась, что ее сын стал монахом. Во время одного из шоу на канале "Украина" она рассказала, как восприняла решение своего сына Ивана. За кулисами творческого проекту "Поют все" Нина Матвиенко рассказала, что ее старший сын Иван длительное время говорил, что хочет стать монахом. По словам певицы, он много раз ездил с группами людей и своим младшим братом в разные монастыри.

Певица призналась, что ее сын всегда идет до конца. Но если бы они с его отцом не дали своего благословения и не поддержали его в этом решении, он не стал бы тогда монахом. Но они все — таки решили благословить Ивана, ведь знают, что у него сильная вера и благодаря его молитвам, в их семье все хорошо. Также Нина Митрофановна рассказала, что Иван помогает мастерам реставрировать старинный храм.



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