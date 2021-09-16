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Главная Новости Общество искусство и культура Соблазнительная стюардесса в мини вылезла на тележку для еды и послала воздушный поцелуй
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Соблазнительная стюардесса в мини вылезла на тележку для еды и послала воздушный поцелуй

Американская стюардесса сфотографировалась на борту авиалайнера в необычной позе и привела в восторг пользователей сети

сегодня, 13:40
Автор:

Хмільовська Інна

Опытная бортпроводница в фирменной форме порадовала пользователей сети. Об этом стало известно из  поста в соцсети в аккаунте instagram о жизни и буднях экипажа самолета во всем мире.

Соблазнительная стюардесса в мини вылезла на тележку для еды и послала воздушный поцелуй

Самолет, фото с открытых источников

На красивом снимке стюардесса в пустом самолете показала, как наслаждается своими буднями. Девушка забралась на тележку для еды, взяла в руки чайник и закрыла от удовольствия глаза. Ее пухлые губы будто посылают воздушный поцелуй каждому пассажиру, а на лице еле заметный нюдовый макияж. На стюардессе черное фирменное платье, черные безразмерные колготки, образ дополнен синим платком на шее, а волосы распущены по плечам. Девушка закинула ногу на ногу и вызвала бурю горячих эмоций пользователей сети.


Публика в сети оценила снимок стюардессы и оставила восхищенные комментарии.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверокЖенщине систематически проверяли вес, потому что она считалась "слишком тяжелой". Стюардесса Дуйгу Караман не смогла терпеть такое унижение, когда принудительно проверке веса участились из-за ее коллеги недоброжелателя. Она утверждает, что ее даже включили в программу контроля веса. Ее случайным образом отводили в сторону перед полетами, чтобы поставить на весы и посмотреть ее вес на данный момент. Также она утверждала, что коллегам обещали существенно срезать зарплату, если она не сбросит лишний вес.

Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTv9ZZetohj/
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