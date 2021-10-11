Следующий сезон "Игры в кальмара" предлагают снять в Украине: что известно

Второй сезон культового сериала "Игра в кальмара" Министерство культуры и информационной политики предлагает снять в Украине. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко на своей странице в Telegram.

Александр Ткаченко, фото с открытых источников

Министр культуры Александр Ткаченко назвал причины, по которым стоит снять продолжение сериала в Украине. Прежде всего, это работающие схемы возврата производителям части затрат на производство фильмов. Следующая причина — замечательные украинские пейзажи. Министр культуры подчеркнул, что это может быть все, что угодно: леса, поря, реки, озера, горы, степи, пустыни. Все это есть в Украине. Наша страна может снимать качественное кино через профессиональные продакшены. Кинопроизводители могут предложить высококачественную технику для съемок. Если ее не везти из-за границы, то бюджет сериала можно повысить. Минкульт предлагает и человеческий капитал. В Украине есть все, кто имеют отношение к съемочному процессу. А еще цены на проживание и аренду техники, ниже, чем в Азии.

"А если посмотреть на ситуацию еще и с другой стороны: "Игра в кальмара" занимает первое место в рейтинге стриминга в более чем в 80 странах, включая США. Сериал также побил рекорды по просмотрам среди неанглоязычных сериалов. Хотя проект задумывался как расширение географии сервиса и привлечения прежде всего подписчиков из Азии", — пишет Александр Ткаченко.

Министр говорит, что все замечательные идеи по производству кино не всегда должны ассоциироваться с США. Недавно, Александр Ткаченко побеседовал с представителями Netflix. Сейчас продолжаются переговоры относительно возможности съемок второго сезона сериала в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ткаченко заявил, что Украина ожидает блокировки каналов Медведчука на YouTube. По его словам, после наложения санкций и блокировки каналов на спутниках, Украина несколько раз направляла обращение в YouTube, чтобы заблокировать их вещание и там. Министр сказал, что таких обращений был целый ряд потому, что было несколько решений относительно санкций против Виктора Медведчука, однако ответа пока не последовало.

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