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Сколько людей считают украинский родным, — опрос

В каких регионах больше общаются на государственном языке

сегодня, 10:53
Автор:

Козлова Альбіна
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Сколько людей считают украинский родным, — опрос

Молодежь считает родным украинский, фото из открытых источников

В ходе опроса украинцев выяснилось, что 78% респондентов назвали родным языком украинский, 18% – русский. По регионам, больше всего тех, кто считает украинский родным,  – это жители Запада и Центральной Украины. В южных областях такой ответ дали 56%, в восточных — 59%. Об этом известно из материалов опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова летом 2021 года.

Языковой закон

В западных и центральных регионах украинцы высказались за поддержку закона о языке в сфере обслуживания, а вот в южных и восточных областях мнения разделились. В общей сложности 55% респондентов все-таки согласны с нормами закона о языке, а 21% не поддерживают изменения.

Среди показателей, которые повлияли на такие ответы то, на каком языке общаются люди. Украиноязычные согласны на обслуживание на родном языке (63%), среди русскоязычных таких людей меньше – 26%.

Также 59% опрошенных граждан поделились, что по их мнению, в 2021 году стали больше обслуживать на украинском, чем раньше. Таковы наблюдения в 33% людей. 31% опрошенных отметили, что разницы не заметили. По территориальному принципу больше языковых изменений заметили жители восточных регионов, 44% отметили существенное увеличение количества употребления украинского. Жители Юга говорят, что все осталось по-прежнему (41%).

Сколько людей считают украинский родным, — опрос - фото 2

Общение

Во время общения с другими людьми только 14% граждан начинают переходить на язык собеседника, 41% не переходят, а еще 41% иногда переходят с украинского на русский, а иногда – нет.

Русскоязычные говорят так же и дома (95%). Сред украиноязычных говорят по-украински и дома – 77%. Лишь около 20% тех, кто ответил, что для него родным является украинский, но он говорит дома по-русски. Больше всего тех, кто дома общается на русском, проживают на Востоке и на Юге. Скорее всего, использование языка в быту украинцами больше обусловлено историческими факторами.

Молодежь и жители маленьких населенных пунктов чаще говорили о том, что украинский для них родной. В крупных городах население разделилось — государственный язык родным считают 55% и 40% назвали родным русский. Такая тенденция наблюдается в восточных и южных областях. Молодые украинцы в возрасте до 30 лет говорят, что для них украинский родной (83%), и только 74% граждан за 60 лет назвали украинский родным.

Сколько людей считают украинский родным, — опрос - фото 3

Интервьюирование граждан проводили с 29 июля по 4 августа во всех областях. Теоретическая погрешность выборки в пределах 2,3%. Опрос профинансирован из проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Сколько людей считают украинский родным, — опрос - фото 4
Сколько людей считают украинский родным, — опрос - фото 5
Сколько людей считают украинский родным, — опрос - фото 6
Как сообщал портал "Комментарии", в одном из городов Бразилии признали украинский язык официальным
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Источник: https://dif.org.ua/article/den-ukrainskoi-pisemnosti-ta-movi-2021-chi-stae-derzhavnoi-movi-bilshe-u-publichnomu-prostori_
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