Скандал в "Слуге народа": целая группа депутатов на грани исключения (Фото из чата)

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил депутатам президентской партии, что тех, кто не будет голосовать за программный законопроект Зеленского о референдуме, исключат из фракции. Об этом сообщает издание "Левый берег".

Слуга народа. Фото: Униан

На канале опубликовали скриншот из фракционного чата "слуг народа" с сообщением Арахамии, где тот официально предупреждает некую группу депутатов, которая "получила команду не голосовать" за законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего его принять в своей программе.

Арахамия сообщил, что эта ситуация является "водоразделом", а по всем, кто не проголосует за законопроект, будет поставлен вопрос об исключении из фракции.

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о народовластии, который урегулирует проведение всеукраинских референдумов, а также законопроект об ответственности за нападения на журналистов.

Законопроект о референдуме будут рассматривать во втором чтении. По факту, это продолжение земельной реформы, ведь право продажи земли иностранцам возможно только после поднятия данного вопроса на референдуме.

Народовластие через всеукраинские референдумы было одним из главных предвыборных обещаний Президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект предусматривает, что на референдуме может быть вынесен только один вопрос и ответы "да" или "нет". Для того чтобы референдум состоялся, на нем должны отдать голоса более 50% избирателей Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, о чем на заседании фракции договаривались "Слуги народа" и какой будет судьба Дубинского, и Витренко.

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