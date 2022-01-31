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Скандал на канале "Рада": работницу из-за украинофобских высказываний уволили с работы

Полина Шишкина записала видео с извинением за свои слова

сегодня, 00:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Работницу канала "Рада" Верховной Рады Полину Шишкину уволили после того, как она разместила в социальных сетях видеоролик со своими отрицательными суждениями о том, что не любит украинский язык, так же критически она высказалась о флаге. Об этом сообщает УНИАН.

Скандал на канале "Рада": работницу из-за украинофобских высказываний уволили с работы

Работница уже успела извиниться за свои слова (фото: скриншот)

Ассистентка гостевого редактора парламентского канала на видео заявила, что не любит государственный язык. По ее выражению, государственный флаг страны "такой себе". Она считает, что должен быть другой дизайн, потому что это п******", – утверждает Полина на русском.

Сейчас страница киевлянки, которая не любит украинский в Facebook, уже удалена. Там было отмечено, что ее место работы – ассистентка гостевого редактора телеканала "Рада".

Теперь неблагодарная дочь участника АТО разместила новый видеоролик с собственным извинением. Здесь она выражается уже на государственном языке.

По ее словам, она не подумав, сказала плохие слова о родном языке украинцев и о государственном флаге. Она считает, что это не правильно. Как,  у дочери участника АТО, у нее не было никакого морального права так поступить. Теперь она осознала свои ошибки и призывает не допускать их, особенно сейчас, учитывая ту политическую ситуацию, которая сейчас  в стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на парламентский канал Рада начали тратить сотни миллионов гривен . История с выделением огромного финансирования на парламентский канал "Рада" и обновленный формат в его речи получили свое продолжение. По информации народного депутата "Европейской Солидарности" Николая Княжицкого, на парламентский канал "Рада" уже начали выделять сотни миллионов гривен из государственного бюджета.



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Источник: https://www.unian.ua/society/prapor-takiy-sobi-ukrajinsku-nenavidzhu-pracivnicya-radi-potrapila-v-skandal-video-novini-ukrajini-11687710.html
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сегодня, 00:40

Ніфіга ти не усвідомлюєш. Припекло, то й кажеш, що потрібно. Відтарабанила, як прочитала.

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