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Главная Новости Общество искусство и культура "Шерьте открытки, ширьте праздник": жена Президента запустила праздничный флешмоб
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"Шерьте открытки, ширьте праздник": жена Президента запустила праздничный флешмоб

В проекте представили свои работы украинские художники

сегодня, 18:38
Автор:

Вечканова Елена

Первая леди Елена Зеленская объявила о начале праздничного виртуального проекта "Удивительная открытка", созданного по ее инициативе. Анонс события опубликован на официальном канале Офиса Президента Украины.

"Шерьте открытки, ширьте праздник": жена Президента запустила праздничный флешмоб

Первая леди поздравила Украину с наступающими праздниками. Скриншот из видео

Проект "Удивительная открытка" направлен на поддержание торжественного настроения украинцев на время новогодних и рождественских праздников в период пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте проекта, нынешний цикл праздников отличаться от предыдущих, но это — не причина для грустных мыслей.

Портал предлагает загрузить анимированные новогодние и рождественские открытки для поздравлений родных и близких. Кроме того, в 28 отделениях "Укрпочты" можно найти обычные бумажные открытки, выпущенные в рамках проекта.

”Шерьте открытки, ширьте праздник”: жена Президента запустила праздничный флешмоб - фото 2
”Шерьте открытки, ширьте праздник”: жена Президента запустила праздничный флешмоб - фото 3
”Шерьте открытки, ширьте праздник”: жена Президента запустила праздничный флешмоб - фото 4
”Шерьте открытки, ширьте праздник”: жена Президента запустила праздничный флешмоб - фото 5
”Шерьте открытки, ширьте праздник”: жена Президента запустила праздничный флешмоб - фото 6

"Пусть вместе с этими удивительными открытками в каждый дом придут радость и тепло. Давайте делиться ими и распространять их по всей Украине и за ее пределами", — отметила в видеообращении Елена Зеленская.

"Чудо-открытки" создавали двенадцать отечественных художников: Людмила Тофийчук, Тарас Данилич, Игорь Ропяник, Наталья Курий, София Панчишин, Виктория Проций, Лев Микитич, Оксана Збруцкая, Олег Шупляк, Екатерина Лукащук, Роман и Надежда Федына. Именно их глазами украинцами предлагают взглянуть на традиции зимних праздников, чтобы "донести друг другу тепло и любовь этого зимней поры".
Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Елена Зеленская проверила работу нового центра для жертв домашнего насилия, который открылся на Киевщине.
Также на портале можно узнать, сколько денег украинцам придется выложить за праздничные салюты на Новый Год.


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Источник: https://dyvo-poshtivka.com.ua/about-us/
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