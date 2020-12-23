"Шерьте открытки, ширьте праздник": жена Президента запустила праздничный флешмоб

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Вечканова Елена
Первая леди Елена Зеленская объявила о начале праздничного виртуального проекта "Удивительная открытка", созданного по ее инициативе. Анонс события опубликован на официальном канале Офиса Президента Украины.
Первая леди поздравила Украину с наступающими праздниками. Скриншот из видео
Проект "Удивительная открытка" направлен на поддержание торжественного настроения украинцев на время новогодних и рождественских праздников в период пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте проекта, нынешний цикл праздников отличаться от предыдущих, но это — не причина для грустных мыслей.
Портал предлагает загрузить анимированные новогодние и рождественские открытки для поздравлений родных и близких. Кроме того, в 28 отделениях "Укрпочты" можно найти обычные бумажные открытки, выпущенные в рамках проекта.
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