Сертификаты на покупку книг: кто получит и как это работает

Статистические данные по расходу 1000 гривен за вакцинацию в Украине показали, что мы – нация, которая любит читать. 25 января нардепы приняли законопроект №6287, вводящий "плюшки" для издателей и читателей, в первом чтении. Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

В Украине будут выдавать сертификаты на покупку книг, фото из открытых источников

Реализация законопроекта будет стимулировать развитие украинского книгоиздания и книгораспространения. Книжные магазины, занимающиеся продажей книжной продукции, будут получать государственную субсидию. Денежные средства из бюджета будут выделяться для того, чтобы частично покрыть расходы на аренду помещений. Планируется начать выплату с первого квартала 2023 года. Заявки от желающих получить субсидию будет принимать Украинский институт книги.

Хорошая новость и для молодежи. Для поощрения чтения граждане получат сертификаты на покупку книг. Такие сертификаты будут выдаваться с 1 января 2023 года родителям ребенка при получении свидетельства о рождении, подросткам при получении паспорта в 14 лет. Сумма сертификата составит 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На эту сумму можно будет купить книги на государственном языке у распространителей, внесенных в специальный перечень.

Сертификаты будут выдаваться в бумажной или электронной форме на безвозмездной основе. Образцы бланков будут разработаны после принятия закона и утверждены Кабмином.



Как сообщал портал "Комментарии", украинские издательства рассказали, произведения которых авторов стали для них бестселлерами в 2021 году. Об этом пишет "Читомо". Перед новогодними праздниками многие украинцы покупали книги на выплаты от государства. Издательства, книжные магазины и интернет-магазины давно не видели такого наплыва читателей. В начале января они продолжают доставлять заказ покупателям.

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