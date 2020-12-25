"Щедрик" зазвучал по-новому: свежая версия легендарной колядки (видео)

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Любовь Блажко
Всемирно известная украинская колядка "Щедрик" Николая Леонтовича зазвучала совершенно по-новому. Случилось это благодаря талантливым музыкантам из Азербайджана. Они выбрали для исполнения этого хита самое необычное и волшебное место, которое только можно найти – вершину гор. Надо отметить, что исполнение получилось просто невероятным и завораживающим произведением современного искусства.
"Щедрик" зазвучал по-новому. Фото: rbc.ua
Видео с украинским "Щедриком" разместил на YouTube-канале посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
Совсем неудивительно, что пользователи в комментариях пишут теплые слова и приятные комплименты за такой уникальный талант коллектива. Вот несколько из них:
"На повторі, аж мурахи по шкірі. Які молодці, аплодую"
"Карабах це Азербайджан, Крим це Україна!"
"На фоне величавых гор, наш Щедрик зазвучал по-новому!!! Мурашки по телу...."
"Дякую за оригінальне виконання з гір Кавказу! Повага!"
"Початок неймовірної щедрівки"
"Очень красиво!"
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