"Щедрик" зазвучал по-новому: свежая версия легендарной колядки (видео)

Всемирно известная украинская колядка "Щедрик" Николая Леонтовича зазвучала совершенно по-новому. Случилось это благодаря талантливым музыкантам из Азербайджана. Они выбрали для исполнения этого хита самое необычное и волшебное место, которое только можно найти – вершину гор. Надо отметить, что исполнение получилось просто невероятным и завораживающим произведением современного искусства.

"Щедрик" зазвучал по-новому. Фото: rbc.ua

Видео с украинским "Щедриком" разместил на YouTube-канале посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрику" зазвучать по-новому с помощью старинных азербайджанских музыкальных инструментов", – говорится в подписи к опубликованному ролику.

Совсем неудивительно, что пользователи в комментариях пишут теплые слова и приятные комплименты за такой уникальный талант коллектива. Вот несколько из них:

"На повторі, аж мурахи по шкірі. Які молодці, аплодую"



"Карабах це Азербайджан, Крим це Україна!"

"На фоне величавых гор, наш Щедрик зазвучал по-новому!!! Мурашки по телу...."

"Дякую за оригінальне виконання з гір Кавказу! Повага!"

"Початок неймовірної щедрівки"

"Очень красиво!"





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