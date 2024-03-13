"Самая большая тишина, которую я слышал": режиссер "20 дней в Мариуполе" рассказал о реакции на его речь на "Оскаре"

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов поделился своими эмоциями по поводу речи после объявления, что украинский фильм получил "Оскар", как лучший документальный фильм года. По словам Чернова, во время его выступления в зале была "самая большая тишина" за всю церемонию.



Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов. Фото из открытых источников

Украинский режиссер Мстислав Чернов дал интервью изданию "Голос Америки", где рассказал о своем выступлении на 96-й церемонии "Оскар". Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" объяснил, что ему было сложно выбрать, что сказать в речи на 45 секунд и даже перед выступлением он не был уверен, что произнесет со сцены.

"В зале такая тишина, что я мог услышать удар шпильки об пол. Это была самая большая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию. Я чувствую, что да, меня услышали. Несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали" , — рассказал Чернов и добавил, что рад, что его речь дошла до сердца других.

Чернов также рассказал, о поддержке, которую слышал от актеров и режиссеров, с которыми ему удалось пообщаться на "Оскаре".

"Все с кем я общался – режиссеры, актеры, они все выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка проваливается. Это то, что в голове людей", – добавляет Чернов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Disney объяснила, почему вырезала сцену с вручением "Оскара" для фильма "20 дней в Мариуполе" и речью Мстислава Чернова.

Также "Комментарии" писали, что у россиян "пылает" от того, что Украина получила "Оскар" за фильм о войне и российской военной агрессии.



