"Самая большая тишина, которую я слышал": режиссер "20 дней в Мариуполе" рассказал о реакции на его речь на "Оскаре"

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Slava Kot
Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов поделился своими эмоциями по поводу речи после объявления, что украинский фильм получил "Оскар", как лучший документальный фильм года. По словам Чернова, во время его выступления в зале была "самая большая тишина" за всю церемонию.
Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов. Фото из открытых источников
Украинский режиссер Мстислав Чернов дал интервью изданию "Голос Америки", где рассказал о своем выступлении на 96-й церемонии "Оскар". Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" объяснил, что ему было сложно выбрать, что сказать в речи на 45 секунд и даже перед выступлением он не был уверен, что произнесет со сцены.
Чернов также рассказал, о поддержке, которую слышал от актеров и режиссеров, с которыми ему удалось пообщаться на "Оскаре".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Disney объяснила, почему вырезала сцену с вручением "Оскара" для фильма "20 дней в Мариуполе" и речью Мстислава Чернова.
Также "Комментарии" писали, что у россиян "пылает" от того, что Украина получила "Оскар" за фильм о войне и российской военной агрессии.
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