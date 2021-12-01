Рисунок украинской школьницы нанесут на космическую ракету "Arian-5"

Победительница конкурса, фото Общественное Житомир

Украинская школьница Ярина Закалюжная одержала победу в международном конкурсе детских рисунков под названием "Juice up your rocket! Art competition". Конкурс был проведён при поддержке Европейского космического агентства. Об этом пишет Общественное.



Рисунок восьмилетней победительницы будет нанесен на космическую ракету "Arian-5", которая улетит в космос в 2023 году. Всего на конкурс подавали свои работы более 2600 детей из разных стран мира. В финал жюри отобрало работы детей из европейских стран, Шри-Ланки, Израиля, Сальвадора.

На рисунке победительницы Ярина изобразила две планеты – Землю и Юпитер. Земля символически отправляет Юпитеру свой космический корабль. Девочка еще добавила на рисунок три спутника Юпитера.



По словам учительницы Ярины Натальи Штаровой, школьница создала свою композицию, не похожую на другие. Рисунок Ярины смотрится лаконично и ярко. Школьница изобразила свое видение исследования космоса землянами.



Ярина Закалюжная живет с родителями в Житомире. Девочка увлекается рисованием с двух лет. Родители Ярины сообщили, что рисунок их дочери украсит космическую ракету, которая будет транспортировать космический аппарат в открытый космос. Аппарат отправится для исследования Юпитера. Школьница с родителями сможет своими глазами увидеть запуск ракеты из центра Европейского космического агентства в 2023 году.

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