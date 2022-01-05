Рекордные объемы заказов и работа 24/7: как украинцы штурмуют книжные магазины и справляются ли те

С 19 декабря украинцы получили тысячу за вакцинацию, так называемую "ковидную" в рамках программы "єПідтримка". Многие граждане решили приобрести книги для себя, детей, родственников в качестве подарков под елку. Украинские интернет-магазины книг и представительства издательств давно не помнят такого спроса на издания. Об этом они написали на страницах в соцсетях и заверили, что все заказчики обязательно получат книги.



В украинских издательствах говорят о рекордных заказах, фото из открытых источников

Как рассказала сотрудница Yakaboo Надежда Потоцкая, книги украинцы просто "сметают" с полок.



"Еще пару месяцев назад книжная сфера выглядела очень, очень грустно. Падали и тиражи, и количество изданных новинок. Маленькие издательства закрывались или отказывались от печати реально хороших книг. Хочется верить, что события последних нескольких недель дали отрасли кислород", — написала Потоцкая.

По ее словам, с начала выплат украинцам тысячи гривен ежедневное количество заказов книг в стране выросло в три раза.



В Yakaboo украинцы заказали 168,4 тысяч книг, а в прошлом году продавали перед Новым годом до 50 000. Такая же ситуация и у издательства Vivat. В меньших издательствах продажи однозначно выросли вдвое.

Надежда Потоцкая говорит, что книжная отрасль не выдержала такой нагрузки клиентов. В нескольких магазинах перестали работать сайты для заказа, а продолжительность доставки книг выросла до нескольких дней, а иногда недели.



"єПідтримка" еще показала, что отрасль не выдерживает таких нагрузок и есть зона роста. Наплыв клиентов настолько велик, что у Yakaboo лег сначала сайт, а затем и служба доставки. С 27-го все заказы вообще после Нового года пообещали доставить. Несколько сайтов тоже легли. Попробуйте где-нибудь заказать книгу — вам напишут извинения, а уж потом детали. Доставка продвинулась на 2-5 дней", — написала она.

Украинцы раскупили в первую очередь популярные и дорогие книги или самые дорогие книги. По словам Потоцкой, "ковыдна" тысяча показала, что у граждан нет денег на книги, а если бы были, то они бы, возможно, и радушно покупали их.

Как написал Иван Богдан, СЕО национальной книжной платформы Yakaboo, компания понимает клиентов и приносит извинения за временные неудобства. Книжная платформа пообещала доставить все заказы. Известно, что к 29 декабря было отправлено 250 тысяч книг покупателям. Ежедневно платформа получала 30 тысяч обращений, работники и курьеры работали 24/7 перед новогодними праздниками.

На странице интернет-магазина Книжные магазины "Е" сообщали, что выплаты по программе "єПідтримка" в разы увеличили количество заказов. В компании говорят, что увеличили технические мощности и количество персонала, а их логистический центр работает круглосуточно. Магазин отправляет заказ в течение 2-12 дней с момента оформления.

В издательстве "Абабагаламага" говорят, что обрабатывали заказы и днем, и ночью. В офисе издательства с 31 декабря по 3 января были выходные.

Как сообщал портал, украинцам стали выплачивать 1000 гривен.



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