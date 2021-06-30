logo
Русский Українська

BTC/USD

34932.19

ETH/USD

2154.25

LTC/USD

141.54

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Рекламный ролик, который снимал украинский продакшн, получил 7 престижных наград в Каннах
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекламный ролик, который снимал украинский продакшн, получил 7 престижных наград в Каннах

Киевляне работали над роликом, который получил немало наград на международном фестивале

сегодня, 14:20
Автор:

Лиля Воробьева








Видео, над которым работали украинцы, собрало немало наград на престижном международном фестивале "Cannes Lions" (Каннские Львы). Сообщает журнал "БЖ".

Рекламный ролик, который снимал украинский продакшн, получил 7 престижных наград в Каннах

Фестиваль "Каннские львы" (фото из открытых источников)

Рекламный ролик Francesca получил семь наград фестиваля рекламы "Каннские львы". В частности, в категориях "Монтаж", "Кастинг", "Музыка" и "Онлайн фильм" видеоработа получила четыре "Серебряных льва". И еще 3 "Золотых льва" — в номинациях "Фильм" и за режиссерскую и операторскую работу.

Съемки рекламы для известного итальянского бренда Diesel проходили в столице Украины еще в 2020 году. Видео снимали в одном из корпусов КПИ. Над ним работали украинские специалисты с продакшн-студии Family Production. Студия успешно уже длительное время сотрудничает с известными мировыми брендами, среди которых Saint Laurent, BMW, Swarovski и другие.

Важно, что ежегодно в город Канны едут не только продюсеры кино и артисты, но и работники рекламной отрасли. С 1954 года их объединяет общее профессиональное мероприятие "Каннские львы" (Cannes Lions). Фестиваль проходит с 17 по 21 июня и длится от пяти до семи дней. Так продолжается уже  65 лет. Здесь  не только оценивают достижения рекламных студий и компаний со всего мира, но и учатся. Лекции и семинары читают ведущие специалисты в области рекламы. Конкурсные работы оценивает международное жюри в девяти номинациях.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что музыкальный фестиваль Ultra Music Festival может не состояться в обычном формате через коронавирус. Людям, которые заранее купили билеты, пообещали решить вопрос о возврате денег в ближайшее время.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/reklama-diesel-yaku-znimav-ki%d1%97vskij-prodakshn-otrimala-7-nagorod-na-kannskih-levah?fbclid=IwAR2ft4dFClRoCzDSyJRuT8xvu63LPSm_aRaIDCbG7iP6t8ySqcwqILItEpY
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ