Рекламный ролик, который снимал украинский продакшн, получил 7 престижных наград в Каннах



















Видео, над которым работали украинцы, собрало немало наград на престижном международном фестивале "Cannes Lions" (Каннские Львы). Сообщает журнал "БЖ".

Фестиваль "Каннские львы" (фото из открытых источников)

Рекламный ролик Francesca получил семь наград фестиваля рекламы "Каннские львы". В частности, в категориях "Монтаж", "Кастинг", "Музыка" и "Онлайн фильм" видеоработа получила четыре "Серебряных льва". И еще 3 "Золотых льва" — в номинациях "Фильм" и за режиссерскую и операторскую работу.

Съемки рекламы для известного итальянского бренда Diesel проходили в столице Украины еще в 2020 году. Видео снимали в одном из корпусов КПИ. Над ним работали украинские специалисты с продакшн-студии Family Production. Студия успешно уже длительное время сотрудничает с известными мировыми брендами, среди которых Saint Laurent, BMW, Swarovski и другие.

Важно, что ежегодно в город Канны едут не только продюсеры кино и артисты, но и работники рекламной отрасли. С 1954 года их объединяет общее профессиональное мероприятие "Каннские львы" (Cannes Lions). Фестиваль проходит с 17 по 21 июня и длится от пяти до семи дней. Так продолжается уже 65 лет. Здесь не только оценивают достижения рекламных студий и компаний со всего мира, но и учатся. Лекции и семинары читают ведущие специалисты в области рекламы. Конкурсные работы оценивает международное жюри в девяти номинациях.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что музыкальный фестиваль Ultra Music Festival может не состояться в обычном формате через коронавирус. Людям, которые заранее купили билеты, пообещали решить вопрос о возврате денег в ближайшее время.





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