Пятеро членовз команды фильма "Довбуш" погибли на войне

Режиссер Олесь Санин рассказал, что из команды, которая занималась кинолентой "Довбуш", погибли пять человек. Кроме того, по его словам, еще 70 находятся в рядах ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Детектор Медиа".

Актеры из фильма "Довбуш"

Режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин принял участие в международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, где во время панели "Укрытие для культуры. Карпаты как источник силы сопротивления" рассказал о членах кинокоманды, которые присоединились к ВСУ.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, включая актеров, каскадеров, кинотехников, художников, операторов", — сказал Санин.

По его словам, оператор "Довбуша" Сергей Михальчук служит в разведке и сегодня находится в Курской области. Еще два актера из фильма служат в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша.

Режиссер и его команда продолжает заниматься продвижением фильма "Довбуш". Санин отмечает, что, несмотря на увеличение спроса на украинское кино, существуют и проблемы в украинской киноиндустрии, в частности государство практически прекратило финансовую поддержку этого направления.

"Просто сейчас идет битва за бюджет, и бюджет культуры уменьшился в несколько раз. Та сумма, которую собираются выделить на кинопроизводство, даже не покроет расходы уже снятых фильмов", — указывает режиссер и считает, что из этой ситуации можно будет выйти благодаря коллаборациям с другими странами.

"Довбуш" — украинский исторический фильм режиссера Олеся Санина, в основе сюжета которого положена жизнь опришковского вожака Олексы Довбуша. Лента является одним из самых дорогих украинских фильмов с общим бюджетом в бюджет 120 млн гривен. Доля государства – 65 млн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер и звезда сериала "Сваты" погиб в жутком ДТП.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших украинских фильмах, снятых за время независимости.