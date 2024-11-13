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Пятеро членовз команды фильма "Довбуш" погибли на войне

Кинокоманда фильма "Довбуш" активно участвует в войне в Украине.

13 ноября 2024, 15:31
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Slava Kot

Режиссер Олесь Санин рассказал, что из команды, которая занималась кинолентой "Довбуш", погибли пять человек. Кроме того, по его словам, еще 70 находятся в рядах ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Детектор Медиа".

Пятеро членовз команды фильма "Довбуш" погибли на войне

Актеры из фильма "Довбуш"

Режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин принял участие в международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, где во время панели "Укрытие для культуры. Карпаты как источник силы сопротивления" рассказал о членах кинокоманды, которые присоединились к ВСУ.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, включая актеров, каскадеров, кинотехников, художников, операторов", — сказал Санин.

По его словам, оператор "Довбуша" Сергей Михальчук служит в разведке и сегодня находится в Курской области. Еще два актера из фильма служат в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша.

Режиссер и его команда продолжает заниматься продвижением фильма "Довбуш". Санин отмечает, что, несмотря на увеличение спроса на украинское кино, существуют и проблемы в украинской киноиндустрии, в частности государство практически прекратило финансовую поддержку этого направления.

"Просто сейчас идет битва за бюджет, и бюджет культуры уменьшился в несколько раз. Та сумма, которую собираются выделить на кинопроизводство, даже не покроет расходы уже снятых фильмов", — указывает режиссер и считает, что из этой ситуации можно будет выйти благодаря коллаборациям с другими странами.

"Довбуш" — украинский исторический фильм режиссера Олеся Санина, в основе сюжета которого положена жизнь опришковского вожака Олексы Довбуша. Лента является одним из самых дорогих украинских фильмов с общим бюджетом в бюджет 120 млн гривен. Доля государства – 65 млн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер и звезда сериала "Сваты" погиб в жутком ДТП.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших украинских фильмах, снятых за время независимости.



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