Пятеро членовз команды фильма "Довбуш" погибли на войне

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Режиссер Олесь Санин рассказал, что из команды, которая занималась кинолентой "Довбуш", погибли пять человек. Кроме того, по его словам, еще 70 находятся в рядах ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Детектор Медиа".
Актеры из фильма "Довбуш"
Режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин принял участие в международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, где во время панели "Укрытие для культуры. Карпаты как источник силы сопротивления" рассказал о членах кинокоманды, которые присоединились к ВСУ.
По его словам, оператор "Довбуша" Сергей Михальчук служит в разведке и сегодня находится в Курской области. Еще два актера из фильма служат в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша.
Режиссер и его команда продолжает заниматься продвижением фильма "Довбуш". Санин отмечает, что, несмотря на увеличение спроса на украинское кино, существуют и проблемы в украинской киноиндустрии, в частности государство практически прекратило финансовую поддержку этого направления.
"Довбуш" — украинский исторический фильм режиссера Олеся Санина, в основе сюжета которого положена жизнь опришковского вожака Олексы Довбуша. Лента является одним из самых дорогих украинских фильмов с общим бюджетом в бюджет 120 млн гривен. Доля государства – 65 млн гривен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер и звезда сериала "Сваты" погиб в жутком ДТП.
Также "Комментарии" писали о 10 лучших украинских фильмах, снятых за время независимости.
Новости