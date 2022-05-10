"Пушечное мясо" для России: ФСБ в оккупированном Луганске ищет мужчин для "мобилизации"



















В оккупированном Луганске представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации занимаются поиском мужчин, которые смогли избежать так называемой "мобилизации".

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, этих людей используют в качестве прикрытия для российских военных.

"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, та волна мобилизации закончилась и мужчин на улицах не осталось. Но приехали ФСБшники, и они сейчас обходят каждую квартиру в домах, чтобы искать тех, кто откупился от мобилизации", – рассказал Гайдай.

Как отметил глава областной военной администрации, российские военные прикрываются мобилизованными, а сами идут в последнем эшелоне.

"Идут "элэнэровцы, потом кадыровцы, а потом уже российские войска. Даже солдаты частных военных компаний не идут в первые волны атаки", – заявил Гайдай.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти так называемой "ЛНР" не оправдали надежд своих российских кураторов, в результате чего в "руководстве" псевдореспублики сотрудники ФСБ устроили "чистки".



В частности, был арестован так называемый "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, которого вывезли на территорию Российской федерации. Как стало известно, он был помещен в следственный изолятор ФСБ в Ростове на Дону.

При этом, оккупационные власти и предатели из числа коллаборантов пресловутой "ЛНР" были очень обеспокоены арестами и боялись, что их будут репрессировать.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!