Против цензуры: в Берлине на выставке показали лица четырех тысяч французских полицейских

Необычную инсталляцию, на которой запечатлены лица четырех тысяч полицейских из Франции представил на выставке в Берлине некто Паоло Чирио. Скандальный проект ранее был запрещен властями Франции и ее не стали показывать на выставке во французской столице. За запрет выступил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Политик потребовал исключить итальянского художника и активиста из числа участников и не публиковать фото онлайн, пригрозив арестом.

Активист раскрыл для публики тысячи лиц силовиков

Итальянский активист и художник Паоло Чирио выступает против технологии распознавания лиц, которая активно используется европейскими правоохранителями. Своей работой он хотел показать, что подобные технологии нарушают права человека и в опасности оказываются не только граждане, но и сотрудники силовых ведомств.

Используя тот же метод распознавания, Чирио "вырезал" лица сотрудников правоохранительных органов Франции с тысячи снимков недавних протестов — фотографии он нашел онлайн или запросил у журналистов.

"Я хотел напомнить об опасности технологии для всех, в том числе для офицеров полиции", — говорит автор.

Помимо нашумевшего фотоколлажа, Чирио опубликовал петицию с требованием запретить применение цифровых технологий с помощью которых можно определить личность.

"Мы требуем, чтобы члены Европейского парламента и Еврокомиссии отнеслись серьезно к этой невероятной угрозе правам человека и нашего гражданского общества и приняли меры для немедленного запрета технологии", — сказано в документе.

Проект раскритиковали многие правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Human Rights League.

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