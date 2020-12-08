Против цензуры: в Берлине на выставке показали лица четырех тысяч французских полицейских

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Сергей Медведев
Необычную инсталляцию, на которой запечатлены лица четырех тысяч полицейских из Франции представил на выставке в Берлине некто Паоло Чирио. Скандальный проект ранее был запрещен властями Франции и ее не стали показывать на выставке во французской столице. За запрет выступил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Политик потребовал исключить итальянского художника и активиста из числа участников и не публиковать фото онлайн, пригрозив арестом.
Активист раскрыл для публики тысячи лиц силовиков
Итальянский активист и художник Паоло Чирио выступает против технологии распознавания лиц, которая активно используется европейскими правоохранителями. Своей работой он хотел показать, что подобные технологии нарушают права человека и в опасности оказываются не только граждане, но и сотрудники силовых ведомств.
Используя тот же метод распознавания, Чирио "вырезал" лица сотрудников правоохранительных органов Франции с тысячи снимков недавних протестов — фотографии он нашел онлайн или запросил у журналистов.
Помимо нашумевшего фотоколлажа, Чирио опубликовал петицию с требованием запретить применение цифровых технологий с помощью которых можно определить личность.
Проект раскритиковали многие правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Human Rights League.
Как сообщал портал "Комментарии", Галерея Annkya Kultys в Восточном Лондоне — первая коммерческая художественная галерея, представляющая художника-робота. Ai-Da, первый в мире художник-робот с ультра-реалистичным ИИ, открыл свою первую персональную выставку в Лондоне в галерее Annka Kultys.
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