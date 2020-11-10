kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15295.21

ETH/USD

447.11

LTC/USD

58.60

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Привет из прошлого: во Франции нашли вековую капсулу с запиской
commentss НОВОСТИ Все новости

Привет из прошлого: во Франции нашли вековую капсулу с запиской

Записку нашли в капсуле для голубиной почтой

сегодня, 14:35
Автор:

Сергей Медведев

Средства связи во времена Первой мировой войны не отличались ни сложностью, ни особой надежность. Для сообщений часто использовали голубей. Записки укладывали в капсулы и голубиная почта частенько доставляла их адресату в срок. Но не всегда. Видимо такой случай произошел с капсулой, которую нашли поблизости Эльзаса. Найденной запиской уже заинтересовались историки.

Привет из прошлого: во Франции нашли вековую капсулу с запиской

Так, согласно одной из версий, неизвестный прусский пехотинец из Ингерсхайма отправил его голубиной почтой, но птица, очевидно, так и не добралась до вышестоящего офицера. Находку французской пары назвали очень ценной и редкой. Для расшифровки куратор музея в Орбей заручился помощью друга из Германии, и теперь крошечный клочок бумаги станет частью постоянной экспозиции.

Как сообщал портал "Комментарии", увлечение антиквариатом и винтажем — тенденция модная, и с каждым годом она набирает обороты. Заинтересованность рынком старины как способом умножения прибыли "проснулась" в начале нулевых. Те, кто хотел вложить свои финансы во что-то перспективное и прибыльное, стали задумываться об инвестициях в антиквариат как о равнозначной альтернативе классическому вложению в акции. Как показывает практика, многие не прогадали. Это оказалось вполне рентабельным делом. О том, как сделать увлечение антиквариатом выгодным, можно прочитать здесь.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ofigenno/5468
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ