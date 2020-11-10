Привет из прошлого: во Франции нашли вековую капсулу с запиской

Средства связи во времена Первой мировой войны не отличались ни сложностью, ни особой надежность. Для сообщений часто использовали голубей. Записки укладывали в капсулы и голубиная почта частенько доставляла их адресату в срок. Но не всегда. Видимо такой случай произошел с капсулой, которую нашли поблизости Эльзаса. Найденной запиской уже заинтересовались историки.

Так, согласно одной из версий, неизвестный прусский пехотинец из Ингерсхайма отправил его голубиной почтой, но птица, очевидно, так и не добралась до вышестоящего офицера. Находку французской пары назвали очень ценной и редкой. Для расшифровки куратор музея в Орбей заручился помощью друга из Германии, и теперь крошечный клочок бумаги станет частью постоянной экспозиции.

Как сообщал портал "Комментарии", увлечение антиквариатом и винтажем — тенденция модная, и с каждым годом она набирает обороты. Заинтересованность рынком старины как способом умножения прибыли "проснулась" в начале нулевых. Те, кто хотел вложить свои финансы во что-то перспективное и прибыльное, стали задумываться об инвестициях в антиквариат как о равнозначной альтернативе классическому вложению в акции. Как показывает практика, многие не прогадали. Это оказалось вполне рентабельным делом. О том, как сделать увлечение антиквариатом выгодным, можно прочитать здесь.

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