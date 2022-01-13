Принц Чарльз создает выставку своих акварельных пайзажей: где и когда ее можно посетить

На величайшей выставке своих акварельных картин на сегодняшний день энтузиаст живописи принц Чарльз отметил, что искусство "переносит его в другое измерение". Об этом сообщает CNN.

Выставка акварельных пейзажей принца Чарльза - CNN

Наследник британского престола сказал, что живопись – это "одно из самых расслабляющих и терапевтических упражнений, которые он знает".

Новая выставка объединяет 79 картин пейзажей принца. На выставке в Лондоне, которую можно будет посетить до середины февраля, работы изображают сцены из французской сельской местности, Шотландского нагорья и Танзании, которая является одним из любимых мест принца для рисования, согласно пресс-релизу его образовательной благотворительной организации The Prince's Foundation.

Как и его пра-пра-прабабушка, королева Виктория I, принц является "восторженным акварелистом", который "рисует, когда позволяет его график", согласно его официальному веб-сайту. Он регулярно изображает имения королевской семьи, включая замок Балморал и дом Сандрингема, а также создал акварельные работы в Турции, Непале и швейцарских Альпах.

"У меня нет иллюзий, что мои эскизы – это великое искусство. Они представляют мою особую форму "фотоальбома" и для меня очень многое значат ", — добавил принц Чарльз.

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