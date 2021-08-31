Популярное издание США впервые опубликовало перевод украинского стихотворения

Украинский перевод стихотворения Сергея Жадана на этой неделе впервые опубликовали в разделе журнала New York Times. Это большое достижение присутствия Украины в американском обществе. Об этом рассказал профессор славистики Канзасского университета, вице-президент и научный секретарь Научного общества им. Шевченко в США Виталий Чернецкий в интервью "Общественному радио".

Жадан, фото с открытых источников

"Собственно, это является большим достижением присутствия Украины в американском обществе", — сказал Чернецкий.

Издание так описывает произведение Жадана: "Боб Холман называет поэзию Сергея Жадана" Кентерберийские рассказы "Украинская простого народа. Он перечисляет всех людей, солдат, фермеров, наркоторговцев и бедняков, истории которых рассказывает Жадан".





Над переводом стихотворения работали Вирляна Ткач и Ванда Фипсу. Вирляна Ткач поделилась фото страницы журнала с переводом стихотворения в Facebook.

Оригинал стихотворения на украинском.

ПЛЕЄР

Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет.

Ціле літо просидів у місті.



Коли почались обстріли – здивувався,



почав дивитися новини, потім кинув.



Ходить містом, не вимикаючи плейєра,



слухає різних динозаврів,



натикається на спалені машини,



на розірвані тіла.



Нам залишаться від цілої історії,



від світу, в якому ми жили,



слова та музика кількох геніальних



чоловіків, що марно намагалися нас



усіх застерегти, намагалися щось пояснити,



але нічого не пояснили, нікого не врятували,



лежать на цвинтарях,



і з їхніх геніальних грудних кліток



ростуть тепер квіти й трава.



Більше не лишиться нічого –



лише музика, лише спів, лише голос,



що примушує любити.



Можна ніколи не обривати цю музику.



Слухати космос, заплющивши очі.



Думати про китів у нічному океані.



Більше нічого не чути.



Більше нічого не бачити.



Більше нічого не відчувати.



Окрім запаху, звісно.



Окрім трупного запаху.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что п исьменник Сергей Жадан обратился к Зеленского с просьбой заменить кандидата из-за высказываний о Крыме.





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