Популярное издание США впервые опубликовало перевод украинского стихотворения

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Хмільовська Інна
Украинский перевод стихотворения Сергея Жадана на этой неделе впервые опубликовали в разделе журнала New York Times. Это большое достижение присутствия Украины в американском обществе. Об этом рассказал профессор славистики Канзасского университета, вице-президент и научный секретарь Научного общества им. Шевченко в США Виталий Чернецкий в интервью "Общественному радио".
Жадан, фото с открытых источников
Издание так описывает произведение Жадана: "Боб Холман называет поэзию Сергея Жадана" Кентерберийские рассказы "Украинская простого народа. Он перечисляет всех людей, солдат, фермеров, наркоторговцев и бедняков, истории которых рассказывает Жадан".
Над переводом стихотворения работали Вирляна Ткач и Ванда Фипсу. Вирляна Ткач поделилась фото страницы журнала с переводом стихотворения в Facebook.
Оригинал стихотворения на украинском.
ПЛЕЄР
Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет.
Ціле літо просидів у місті.
Коли почались обстріли – здивувався,
почав дивитися новини, потім кинув.
Ходить містом, не вимикаючи плейєра,
слухає різних динозаврів,
натикається на спалені машини,
на розірвані тіла.
Нам залишаться від цілої історії,
від світу, в якому ми жили,
слова та музика кількох геніальних
чоловіків, що марно намагалися нас
усіх застерегти, намагалися щось пояснити,
але нічого не пояснили, нікого не врятували,
лежать на цвинтарях,
і з їхніх геніальних грудних кліток
ростуть тепер квіти й трава.
Більше не лишиться нічого –
лише музика, лише спів, лише голос,
що примушує любити.
Можна ніколи не обривати цю музику.
Слухати космос, заплющивши очі.
Думати про китів у нічному океані.
Більше нічого не чути.
Більше нічого не бачити.
Більше нічого не відчувати.
Окрім запаху, звісно.
Окрім трупного запаху.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что п исьменник Сергей Жадан обратился к Зеленского с просьбой заменить кандидата из-за высказываний о Крыме.
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