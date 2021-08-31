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Популярное издание США впервые опубликовало перевод украинского стихотворения

Престижное американское издание впервые опубликовало перевод украинского стихотворения

сегодня, 13:20
Автор:

Хмільовська Інна

Украинский перевод стихотворения Сергея Жадана на этой неделе впервые опубликовали в разделе журнала New York Times. Это большое достижение присутствия Украины в американском обществе. Об этом рассказал профессор славистики Канзасского университета, вице-президент и научный секретарь Научного общества им. Шевченко в США Виталий Чернецкий в интервью "Общественному радио".

Популярное издание США впервые опубликовало перевод украинского стихотворения

Жадан, фото с открытых источников

"Собственно, это является большим достижением присутствия Украины в американском обществе", — сказал Чернецкий.

Издание так описывает произведение Жадана: "Боб Холман называет поэзию Сергея Жадана" Кентерберийские рассказы "Украинская простого народа. Он перечисляет всех людей, солдат, фермеров, наркоторговцев и бедняков, истории которых рассказывает Жадан".

Популярное издание США впервые опубликовало перевод украинского стихотворения - фото 2

Над переводом стихотворения работали Вирляна Ткач и Ванда Фипсу. Вирляна Ткач поделилась фото страницы журнала с переводом стихотворения в Facebook.

Оригинал стихотворения на украинском.

ПЛЕЄР

Саша, тихий п’яниця, езотерик, поет.

Ціле літо просидів у місті.

Коли почались обстріли – здивувався,

почав дивитися новини, потім кинув.

Ходить містом, не вимикаючи плейєра,

слухає різних динозаврів,

натикається на спалені машини,

на розірвані тіла.

Нам залишаться від цілої історії,

від світу, в якому ми жили,

слова та музика кількох геніальних

чоловіків, що марно намагалися нас

усіх застерегти, намагалися щось пояснити,

але нічого не пояснили, нікого не врятували,

лежать на цвинтарях,

і з їхніх геніальних грудних кліток

ростуть тепер квіти й трава.

Більше не лишиться нічого –

лише музика, лише спів, лише голос,

що примушує любити.

Можна ніколи не обривати цю музику.

Слухати космос, заплющивши очі.

Думати про китів у нічному океані.

Більше нічого не чути.

Більше нічого не бачити.

Більше нічого не відчувати.

Окрім запаху, звісно.

Окрім трупного запаху.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что п исьменник Сергей Жадан обратился к Зеленского с просьбой заменить кандидата из-за высказываний о Крыме.


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Источник: https://hromadske.radio/news/2021/08/31/nyt-magazine-nadrkuvav-virsh-zhadana
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