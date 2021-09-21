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Главная Новости Общество искусство и культура Показали рекламный ролик об Украине для ВВС World News
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Показали рекламный ролик об Украине для ВВС World News

Ролик об украинцах записали в рамках промокампании Украины

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна








Премьера рекламного ролика состоялась 20 сентября. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Показали рекламный ролик об Украине для ВВС World News

Видео было снято специально для ВВС World News, фото из открытых источников

Сообщается, что видео было снято специально для ВВС World News в рамках промокампании. Над созданием ролика работала креативная команда Saatchi & Saatchi Ukraine и команда Nazar Dorosh Team.

"Видео, которое изменит ваше видение Украины, уже в эфире! В BBC World News вы увидите, как стереотипы о стране вращаются и становятся символами современности, инноваций и прогресса. Это наша Украина!", — говорится в описании ролика.

В ролике Украину показано под углом реализации инноваций, который должен показать инвесторам какие мы прогрессивные. В ролике есть визуальные эффекты, которые меняют восприятие картинок и информации. Задумка авторов ролика "перевернуть" представления о украинцах, которые названы смелыми, безудержными, революционными.

По словам Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел, таким образом создается положительный имидж Украины среди иностранцев. Также Кулеба добавил, что Стратегия внешнеполитической деятельности предусматривает создание хорошего имиджа Украины для партнеров и инвесторов.

К реализации промокампании Украины на BBC Global News привлечено Украинскую ассоциацию бизнеса и торговли, украинские компании Asters, Biosphere Corporation, Depositphotos, DTEK, Parimatch Tech, Sigma Software Group, Smart Holding и SoftServe.

Портал "Комментарии" сообщал, что китайцам покажут шедевры украинского кино. В рамках ХI Пекинского международного кинофестиваля для жителей столицы Китая в кинотеатрах будут транслировать украинское кино.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/miljoni-inozemciv-po-vsomu-svitu-pobachat-ukrayinu-z-neochikuvanogo-rakursu
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