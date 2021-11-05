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Почтовая марка Украины получила награду на конкурсе Nexofil Award 2021: как она выглядит

Марки Укрпочты одерживают победу в конкурсах не впервые

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Украина приняла участие в международном конкурсе Nexofil Award 2021 и представила жюри свои марки. Одна из них заняла третье место в категории "Лучшая марка мира по технологии смешанной печати". Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Почтовая марка Украины получила награду на конкурсе Nexofil Award 2021: как она выглядит

Украинская марка признана одной из лучших, фото Укрпочты

Марка называется "София Караффа-Корбут. Лукаш и Мавка (Лесная песня)". На ней изображена украинская писательница и поэтесса Леся Украинка, лесная мавка и Лукаш — герои ее произведения. Автор иллюстрации – София Караффи-Корбут.

На конкурсе марка получила "бронзу". Конкурс проходил в Испании, на него подано более 100 заявок. Марки из разных стран были представлены в 11 категориях. Украинская марка, выпущенная по случаю юбилея со дня рождения поэтессы, напечатана с использованием бронзовой пасты и печатью для купюр, бланков ценных бумаг, репродукций произведений искусства.

В Жюри конкурса включено президентов филателистических федераций и академий, они знакомы с филателистической продукцией очень хорошо и умеют определить истинную ценность марки. Марки Укрпочты неоднократно были отмечены самыми высокими наградами. В 2020 году украинская марка "Слава Украине!" была отмечена "золотом" в одной из категорий, марка "Рубашка (фрагмент). Черниговская область" — получила "серебро" за качество офсетной печати.

Среди марок, высоко оцененных и получивших награды следующие: "Насекомые Украины" Александра и Сергея Харуков, "Аист белый" и "Соловей восточный" Натали Кохаль, "Крик Карпат".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт высказала свое мнение о том, что Максим Галкин был внесен в "черный" список.


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Источник: https://ukrposhta.ua/ua/news/57478-ukrainska-poshtova-marka-stala-prizerom-mizhnarodnogo-konkursu-nexofil-award-2021
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