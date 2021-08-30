Почему полезно регулярно есть гречку: 4 веские причины

Гречка не содержит глютен и богатая питательными веществами — белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Неудивительно, что ее употребление дает определенные плюсы для здоровья. Рассказываем, почему в вашем рационе однозначно должна быть эта крупа. Гречка не только вкусная, но и положительно повлияет на ваше самочувствие. Как рассказывает Medikforum, есть не менее 4 веские причины регулярно употреблять ее.

Гречка - фото из открытых источников

Гречка содержит полезные для сердца питательные вещества: конкретно — магний, медь, клетчатку. Магний играет важную роль в регулировании сокращения мышц. В частности, он помогает клеткам сердечной мышцы расслабиться, противодействуя кальция, который стимулирует сокращение. С другой стороны, медь помогает регулировать частоту сердечных сокращений и снижает кровяное давление. Что касается клетчатки, которая содержится в гречке, — она ​​помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого" холестерина, который может накапливаться на стенках артерий, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Гречка содержит нерастворимую клетчатку — тот тип клетчатки, которую организм не может переварить. Вместо этого он притягивает воду на стул, что в результате обеспечивает профилактику запора.

Напомним, продавать гречку за границу в Украине отныне запрещено. Табу на экспорт установили во время внеочередного заседания в Кабмине. На внешние рынки крупу нельзя будет вывозить до 1 июля, сообщили в Министерстве экономразвития и сельского хозяйства. Этот запрет временный, объяснили в правительстве, и нужен он для того, чтобы защитить внутренние рынки. Они не должны почувствовать дефицита товара. Ранее запрет на продажу гречки другим странам ввели Россия, Беларусь и Казахстан. В Украине сейчас недостатка гречневой крупы нет, уверяют в министерстве.

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