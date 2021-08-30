Почему полезно регулярно есть гречку: 4 веские причины

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Ольга Чародий
Гречка не содержит глютен и богатая питательными веществами —
белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Неудивительно, что ее употребление
дает определенные плюсы для здоровья. Рассказываем, почему в вашем рационе
однозначно должна быть эта крупа. Гречка не только вкусная, но и положительно
повлияет на ваше самочувствие. Как рассказывает Medikforum, есть не менее 4
веские причины регулярно употреблять ее.
Гречка - фото из открытых источников
Гречка содержит полезные для сердца питательные вещества:
конкретно — магний, медь, клетчатку. Магний играет важную роль в регулировании
сокращения мышц. В частности, он помогает клеткам сердечной мышцы расслабиться,
противодействуя кальция, который стимулирует сокращение. С другой стороны, медь
помогает регулировать частоту сердечных сокращений и снижает кровяное давление.
Что касается клетчатки, которая содержится в гречке, — она помогает снизить
уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или "плохого"
холестерина, который может накапливаться на стенках артерий, увеличивая риск
сердечного приступа или инсульта.
Гречка содержит нерастворимую клетчатку — тот тип клетчатки, которую организм не может переварить. Вместо этого он притягивает воду на стул, что в результате обеспечивает профилактику запора.
Напомним, продавать гречку за границу в Украине отныне запрещено. Табу на экспорт установили во время внеочередного заседания в Кабмине. На внешние рынки крупу нельзя будет вывозить до 1 июля, сообщили в Министерстве экономразвития и сельского хозяйства. Этот запрет временный, объяснили в правительстве, и нужен он для того, чтобы защитить внутренние рынки. Они не должны почувствовать дефицита товара. Ранее запрет на продажу гречки другим странам ввели Россия, Беларусь и Казахстан. В Украине сейчас недостатка гречневой крупы нет, уверяют в министерстве.
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