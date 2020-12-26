Пьем коньяк правильно: советы от знатоков

Накануне новогодних праздников все более актуальной становится тема употребления алкогольных напитков. О том, как не опозорится и не получить плохие ощущения от напитков, которые считаются "благородными", рассказали эксперты.

Разлить коньяк в бокалы - тоже искусство

Так, среди советов, которые помогут вам получить максимальное удовольствие от этого прекрасного напитка (коньяка — как частного случая бренди — т.е. настоянного в дубовых емкостях виноградного дистиллята) рекомендуют использовать специальный бокал, предназначенный исключительно для коньяка — его еще называют снифтер. Отличить его можно по некой пузатости, тонкому стеклу и короткой ножке.

Знатоки рекомендуют не наливать сразу много — порция должна составлять не более 50 грамм. Впрочем, 70 — тоже допустимо.

Ножку бокала и содержимое следует подогреть теплом руки — так больше раскроется вкус напитка. Таким образом, немного прогрев, получиться ощутить ароматные нотки букета, который несет вам коричневая жидкость.

Специалисты категорически против закусок для коньяка — считается, что с закусками убивается сам смысл коньяка, который заключается во вкусе. Впрочем, сигара допустима и уместна.

Говорят, что коньяк не пьют "на бегу" и "на движе" — это напиток созерцания, медитации и расслабления. Отлично — в хорошую погоду поздно вечером на улице: в саду, на побережье в отеле, дома (в коттедже, на даче) — у камина в прохладную погоду.

Как сообщал портал "Комментарии", в современном мире есть настолько много разных видов алкогольных напитков, что невзначай можно сильно ошибиться в выборе, что приведет к негативным последствиям утром. Однако существует среди всего разнообразия напиток, от которого у человека точно появится сильное похмелье. Так, сомелье из Великобритании Марко Кастеланелли заявил, что с просекко стоит быть крайне осторожным.

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