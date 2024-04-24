От музея до черного рынка: пять самых резонансных краж художественных произведений

Искусство часто становится объектом восхищения не только ценителей и коллекционеров, но и преступников. За последние столетия мир стал свидетелем множества дерзких и замысловатых краж шедевров, каждая из которых оставила значительный след в истории художественных преступлений. Приведем пять самых резонансных художественных краж.



1. Кража "Моны Лизы" (1911)

Одно из самых знаменитых художественных произведений в истории, "Мона Лиза", было украдено из Лувра 21 августа 1911 года. Винченцо Перуджа, итальянский рабочий, работавший в музее, спрятал картину под рабочей одеждой и просто вынес ее из здания. Эта кража вызвала огромный общественный резонанс и даже усомнилась в эффективности музейной охраны. Картина была возвращена в Лувр только через два года после того, как Перуджа попытался продать ее итальянскому дилеру.



2. Кража из Изящного музея Изабеллы Стюарт Гарднер (1990)

В 1990 году двое мужчин, одетых в форму полицейских, ворвались в музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне и украли произведения искусства на сумму более 500 миллионов долларов. Среди украденных работ были картини Вермеера и Рембрандта. Эта кража остается самой крупной не раскрытой кражей искусства в истории США.



3. Ван Гоговский "Портрет доктора Гаше" (1990)

"Портрет доктора Гаше", одно из знаменитых полотен Винсента Ван Гога, был украден в 1990 году из Национальной галереи в Осло. Воры разбили окно, чтобы попасть в музей, и быстро унесли картину. Через несколько месяцев полотно было найдено благодаря анонимному звонку в полицию.



4. Кража "Крика" Эдварда Мунка (2004)

В 2004 году вооруженные грабители ворвались в Музей Мунка в Осло и на глазах у посетителей забрали "Крик" — одно из самых известных произведений Эдварда Мунка. Картина была восстановлена в 2006 году после ряда полицейских расследований.



5. Кража "Попугаев" Франса Снейдерса (2006)

Картина "Попугаи" бельгийского художника Франса Снейдерса была украдена из музея в Ницце. Преступники использовали сложный план, включая отвлечение охраны. Это произведение так и не было найдено.

Самые знаменитые художественные кражи

Каждая из этих краж подчеркивает слабости систем охраны музеев и галерей. Они заставляют задуматься о значении искусства в нашей культуре и о том, как мы его защищаем.