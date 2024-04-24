От музея до черного рынка: пять самых резонансных краж художественных произведений

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Черновалова Кристина
Искусство часто становится объектом восхищения не только ценителей и коллекционеров, но и преступников. За последние столетия мир стал свидетелем множества дерзких и замысловатых краж шедевров, каждая из которых оставила значительный след в истории художественных преступлений. Приведем пять самых резонансных художественных краж.
Самые знаменитые художественные кражи
Каждая из этих краж подчеркивает слабости систем охраны музеев и галерей. Они заставляют задуматься о значении искусства в нашей культуре и о том, как мы его защищаем.
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