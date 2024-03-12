Оскар-2024: рейтинги церемонии взмыли к небесам, собрав почти 20 миллионов зрителей

96-я церемония награждения премии "Оскар", которая состоялась на телеканале ABC, собрала перед экранами 19,5 миллиона зрителей, что является значительным ростом аудитории по сравнению с предыдущими годами. По данным издания Variety, это третий год, когда количество зрителей этого престижного киношоу увеличивается, что свидетельствует о возобновлении интереса к церемонии.

Сколько человек посмотрели церемонию Оскар в 2024 году

Трансляция 2024 года стала самым популярным выпуском с 2020 года, когда церемонию было просмотрено 23,6 миллиона зрителей. На фоне пандемии, трансляция 2021 зафиксировала рекордно низкую аудиторию — всего 10,4 миллиона зрителей. Однако уже в 2022 году ситуация начала улучшаться, а количество зрителей выросло до 16,6 миллиона, и достигло 18,8 миллиона в следующем году.

Однако несмотря на рост общей аудитории, наблюдается определенное снижение интереса среди взрослых зрителей в возрасте 18–49 лет. По информации The Hollywood Reporter, примерно 5,03 миллиона зрителей этой возрастной категории смотрели церемонию в 2024 году по сравнению с 5,32 миллиона зрителей в 2023 году.

Отмечается, что одной из возможных причин роста аудитории стало решение провести трансляцию на час раньше обычного. Кроме того, большой интерес к церемонии могло вызвать и противостояние двух популярных фильмов лета 2023 года – "Барби" и "Оппенгеймера". Пик зрителей, достигший 21,9 миллиона, пришелся на последние пол часа церемонии, когда объявляли победителей в четырех главных номинациях.

По сравнению с другими крупными наградными шоу года, "Оскар-2024" продемонстрировал гораздо более высокие показатели аудитории. В частности, "Грэмми" собрало около 2,4 миллиона зрителей, а "Золотой глобус" — 9,7 миллиона.

По данным Business Standard, наибольшее количество зрителей премия "Оскар" собрала в 1998 году, когда 55,2 миллионов человек наблюдали за триумфом фильма "Титаник". Возвращение аудитории в церемонию "Оскар" в 2024 году свидетельствует о возобновлении заинтересованности публики в этом культурном мероприятии, что остается ключевым моментом в мире кинематографа.

Напомним, что в США завершилась 96-я церемония "Оскар", назвавшая лучших в сфере кино за 2023 год. Лучшим фильмом стал "Оппенгаймер", номинированный сразу в 13 категориях. Однако есть фильмы, киностудии и актеры, у которых было еще больше номинаций. Портал "Комментарии" подготовил подборку рекордсменов в номинациях на "Оскар".