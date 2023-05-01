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Организаторы Евровидения проведут масштабную кампанию в знак солидарности с Украиной

Проект надеется, что популярная песня группы Beatles объединит мир и покажет жертвам войны, что они никогда не останутся сами.

сегодня, 14:51
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Автор:

Slava Kot

Организаторы Евровидения планируют провести масштабную акцию под названием #HelpUkraineSong, цель которой объединить мир через музыку. 13 мая в 12:00 планируют всем миром спеть песню With a Little Help from My Friends, группы Beatles. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Организаторы Евровидения проведут масштабную кампанию в знак солидарности с Украиной

Арена Евровидения-2023. Фото из открытых источников

Идею, которая бы объединила весь мир, придумала Валери Баундс, которая является соучредителем и руководит креативным агентством в Ливерпуле.


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"Я большой фанат Евровидения, я тоже волонтер Красного Креста и я работала с украинскими беженцами, так что все как-то соединилось", – говорит Валери Баундс.

Песню группы Beatles выбрали не случайно, ведь музыканты происходят из города Ливерпуль, который примет Евровидение. Кроме того, песня имеет строки "друзья поддерживают меня в трудную минуту". Организаторы сообщают, что петь будут в разных локациях, в том числе рядом с ареной Евровидения в Ливерпуле, Украине и мире.

Собранные средства от #HelpUkraineSong пойдут в поддержку организации War Child, занимающейся пострадавшими от войны детьми.

Напомним, что Евровидение-2023 должно было пройти в Украине, ведь в прошлом году победила группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Однако из-за войны, песенный конкурс перенесли в Великобританию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры оценили шансы Украины на победу на песенном конкурсе Евровидения-2023.

Также "Комментарии" писали, что Андрей Данилко признался, поедет ли еще когда-нибудь на Евровидение. Украинский артист отметил, что выступления на песенном конкурсе очень утомительны.



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Источник: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2023/may/01/liverpool-plans-huge-eurovision-sing-along-in-solidarity-with-ukraine?CMP=telegram_guardian
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