Организаторы Евровидения проведут масштабную кампанию в знак солидарности с Украиной

Организаторы Евровидения планируют провести масштабную акцию под названием #HelpUkraineSong, цель которой объединить мир через музыку. 13 мая в 12:00 планируют всем миром спеть песню With a Little Help from My Friends, группы Beatles. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Арена Евровидения-2023. Фото из открытых источников

Идею, которая бы объединила весь мир, придумала Валери Баундс, которая является соучредителем и руководит креативным агентством в Ливерпуле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я большой фанат Евровидения, я тоже волонтер Красного Креста и я работала с украинскими беженцами, так что все как-то соединилось", – говорит Валери Баундс.

Песню группы Beatles выбрали не случайно, ведь музыканты происходят из города Ливерпуль, который примет Евровидение. Кроме того, песня имеет строки "друзья поддерживают меня в трудную минуту". Организаторы сообщают, что петь будут в разных локациях, в том числе рядом с ареной Евровидения в Ливерпуле, Украине и мире.

Собранные средства от #HelpUkraineSong пойдут в поддержку организации War Child, занимающейся пострадавшими от войны детьми.

Напомним, что Евровидение-2023 должно было пройти в Украине, ведь в прошлом году победила группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Однако из-за войны, песенный конкурс перенесли в Великобританию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры оценили шансы Украины на победу на песенном конкурсе Евровидения-2023.

Также "Комментарии" писали, что Андрей Данилко признался, поедет ли еще когда-нибудь на Евровидение. Украинский артист отметил, что выступления на песенном конкурсе очень утомительны.