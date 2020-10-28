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Главная Новости Общество искусство и культура Организаторы Евровидения-2021 огласили список участвующих стран
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Организаторы Евровидения-2021 огласили список участвующих стран

Участие в песенном конкурсе подтвердила 41 страна

сегодня, 15:15
Автор:

Елизавета Черных

Организаторы Евровидения-2021 огласили перечень стран-участниц, а также назвали даты финалов и полуфиналов. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса. 

Организаторы Евровидения-2021 огласили список участвующих стран

Фото: 24 канал

Как известно, Евровидение состоится 18 мая в голландском городе Роттердаме. 41 страна подтвердила свое участие в музыкальном конкурсе. Исполнительный директор Евровидения-2021 Мартин Остердаль высказался по этому поводу: 

"Мы благодарны 41 телерадиовещательной компании, которые будут участвовать, за то, что они помогли нам вернуть Евровидение в 2021 году".

Также на официальном сайте отметили, что перечень стран-участниц не изменился в сравнении с 2020 годом, когда конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. 

В частности, в числе участников заявлены Украина, Норвегия, Великобритания, Австрия, а также Армения, Азербайджан и Россия. 

Напомним, что представителем от Украины на Евровидение-2021 выбрана группа GO_A. К слову, музыканты уже готовят новую песню для выступления. Как отмечает солистка группы Екатерина Павленко, что новая композиция будет в привычном стиле группы. 

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о музыкальной индустрии в Украине. 


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