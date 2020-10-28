Организаторы Евровидения-2021 огласили список участвующих стран

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Елизавета Черных
Организаторы Евровидения-2021 огласили перечень стран-участниц, а также назвали даты финалов и полуфиналов. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.
Фото: 24 канал
Как известно, Евровидение состоится 18 мая в голландском городе Роттердаме. 41 страна подтвердила свое участие в музыкальном конкурсе. Исполнительный директор Евровидения-2021 Мартин Остердаль высказался по этому поводу:
Также на официальном сайте отметили, что перечень стран-участниц не изменился в сравнении с 2020 годом, когда конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.
В частности, в числе участников заявлены Украина, Норвегия, Великобритания, Австрия, а также Армения, Азербайджан и Россия.
Напомним, что представителем от Украины на Евровидение-2021 выбрана группа GO_A. К слову, музыканты уже готовят новую песню для выступления. Как отмечает солистка группы Екатерина Павленко, что новая композиция будет в привычном стиле группы.
Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о музыкальной индустрии в Украине.
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