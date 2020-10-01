Как развивается музыкальная индустрия Украины: звездный взгляд изнутри

Сегодня, 1 октября отмечается Международный день музыки. Украинцы считаются "поющей нацией". О нынешнем состоянии отечественной музыкальной индустрии изданию "Комментарии" рассказали украинские звезды.

"Не считаю российскую или украинскую попсу чем-то выдающимся"

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк считает, что украинская музыка "зайдет" на Запад, если будет более качественной, а также – англо(испано)язычной.

"Настя Каменских выдала недавно испаноязычный альбом. Считаю, что это правильный путь", – подчеркивает Игорь Кондратюк.

Что касается ограничения на въезд в Украину части российских артистов, которые поддержали агрессию против нашей страны или нарушили правила проезда в Крым, то, по мнению продюсера, с точки зрения качества мы ничего не потеряли.

"Я не считаю российскую или украинскую попсу чем-то выдающимся. Более того — скорее не Россия, а Украина может в этом смысле диктовать некоторые каноны, – считает Игорь Кондратюк. – Благодаря языковым квотам наши артисты получили эфирное время, которое ранее отдали бы россиянам. Хоть конкурентную среду никто не отменял, она была не конкурентной. Российские артисты имеют больше денег, чем наши, чтобы продвигать себя".

"Даже во время "тяжелого периода" появляются новые имена, крутые треки"

Tamerlan из дуэта TamerlanAlena считает, что современная украинская музыкальная индустрия набирает максимальных оборотов.

"Даже во время "тяжелого периода" появляются новые имена, крутые треки. Артисты не перестают экспериментировать, выпускают классные релизы, ломают уже устаканившиеся форматы, – подчеркивает Tamerlan. – Как раз сегодня, в Международный день музыки, я презентовал вне дуэтный фит Bardak с автором, композитором и саунд-продюсером Сергеем Ермолаевым, известным под сценическим именем Runstar. Это мой первый сольный релиз, вне дуэта TamerlanAlena — за 10 лет нашего творческого пути с Аленой. Клип на песню “Bardak” я самостоятельно спродюсировал и режиссировал, чтобы полностью передать собственные ощущения и настрой".

Основная часть съемок проходила в самом сердце Киева — на Крещатике, а в основу видео легла идея урбанизма и симбиоз стилей.





"Лоск со стрит-артом и свободой улиц, статусные автомобили и променад на велосипедах, роскошные небоскребы и заброшенные здания. Специально для съемок клипа был приглашен уличный художник, который нарисовал обложку трека Bardak на стене, размером в несколько метров, – подчеркивает Tamerlan. – Круто то, что мы часть этой индустрии и рады творить, радовать наших слушателей".

"В музыке стало больше свободы"

Современная музыка растет и развивается в нашей стране, уверен певец, автор, композитор Денис Реконвальд.

"Если сравнивать с другими странами СНГ, то мы даже вырываемся вперед и становимся всё ближе и ближе к Западу. Что очень хорошо, так как именно там формируются музыкальные тренды, – подчеркивает Денис Реконвальд. – Мне это становится понятно, когда я включаю в плейлисте свежие треки украинских исполнителей: как молодых, так и уже закрепившихся в нашей индустрии".

У композитора появляется гордость за то, что ощущение и понимание форматов музыки, которое было еще 5-7 лет назад, уже размывается.

"Если раньше были четкие правила, которые указывали артистам, какую им музыку можно делать, а какую нельзя, то сейчас они стираются. В результате у нас появляются качественные треки. В музыке стало больше свободы", – резюмирует Денис Реконвальд.

Ранее мы писали, что Олег Винник боится, что если пандемия продолжится, то звезды украинского шоу-бизнеса просто не выдержат.

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