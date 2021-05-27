Организаторы Евровидения 2021 объявили о продолжении конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение 2021 получит свое продолжение онлайн, невзирая на подведенные итоги. Организаторы анонсировали шоу с видеозаписями выступлений участников конкурса, которые они готовили на случай ограничительных мероприятий в связи с COVID-19, пишет OBOZREVATEL.

Евровидение 2021 - фото из открытых источников

Со слов организаторов международного конкурса, создано два специальных шоу: видео полуфиналистов будут транслировать 28 мая в 22:00, а ролики финалистов покажут на следующий день в аналогичное время.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", – сказано в сообщении, опубликованном под видео на YouTube.

Оба шоу состоятся в прямом эфире, а их ведущей станет исполнительница из Финляндии Криста Сиегфридс.

Напомним, что победа на песенном конкурсе Евровидение-2021 досталась Италии. Группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" получила 524 балла (206 — от жюри и 318 — от зрителей). Украина заняла пятое место, получив 364 балла (97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей).

Ранее сообщалось, что "Евровидение" остается одним из главных культурно-массовых событий этого мая. Украинцы вместе с остальными пристально следили за происходящим на сцене в Нидерландах. "Комментарии" предлагают краткий экскурс в историю Украины на "Евровидении". Отечественные исполнители защищают честь страны на музыкальных подмостках, начиная с 2003 года. За это время мы лишь дважды отказались от участия в конкурсе — в 2015 и 2019 годах — по разным причинам (но неизменно связанным с РФ — ред.), но еще ни разу не "пролетели" мимо финала. Победа покорилась украинцам дважды, как и второе место. Евровиденская "бронза" Украине досталась лишь однажды.





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