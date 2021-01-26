logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

32132.38

ETH/USD

1321.57

LTC/USD

135.38

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Опубликованы цены на газ в феврале: полный список (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Опубликованы цены на газ в феврале: полный список (Фото)

Узнайте точную цену на газ

сегодня, 11:58
Автор:

Гриниченко Дима

Украинские поставщики бытового газа для потребителей начали публиковать цены на голубое топливо на февраль 2021 года, 26 января все поставщики должны опубликовать стоимость газа на февраль, об этом сообщили на странице общественного центра "ГазПравда" в Facebook.

Опубликованы цены на газ в феврале: полный список (Фото)

Газ. Фото: Главком

В связи с решением Кабинета министров Украины, цена на газ не должна превышать 6,99 гривен за кубометр, но поставщики топлива могут установить более низкую цену.

Компании-поставщики газа обязаны обнародовать стоимость голубого топлива за 5 дней до начала следующего месяца в случае, если цена будет отличаться от предыдущей. 

Это означает, что у тех поставщиков, который не опубликуют обновленную цену на февраль, формально будет действовать январская цена, которая выше.

Состоянием на утро 26 января цены на февраль опубликовали 10 газопоставляющих компаний, среди которых есть предложения ниже установленной предельной цены. Например, компания "Мегаватт" предложила цену 6,88 гривен, компания "Энергетические ресурсы Украины" предложила 6,90 гривен, а компания "ETG.UA"  – 6,98 гривен за кубометр.

Остальной список поставщиков газа предложил предельную цену в 6,99 гривен за кубометр топлива.

Цены в списке компания указаны без с НДС, однако без учета стоимости распределения, так как за доставку люди платят в облгазы.

Опубликованы цены на газ в феврале: полный список (Фото) - фото 2

14 облгазов приняли постановление о снижении тарифов на распределение газа, чтобы снизить социальную напряженность среди населения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в феврале в Украине кардинально изменится цена на газ.

Также читайте о том, как выжить в кризис газотранспортной системе Украины


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/gazpravda/posts/712140412836319?__cft__[0]=AZVVlTuMOCRDzuzzVtNmehCStEj38TnU2aKSrWIQG2OCobRSD6RZ-qIRYUM8d11TjVjHDGjAd41AmKDlNsfFunXkzRqrpGvIhtoiSiUEiDnNv5M-bt5BTILjHjCSyerHtiG6wJSO7gtmS2yKJtWzkx9eiyxh6vfjydSpyhOFLf0gyJeUlNvo7bSYCd4
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ