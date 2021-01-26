Опубликованы цены на газ в феврале: полный список (Фото)

Украинские поставщики бытового газа для потребителей начали публиковать цены на голубое топливо на февраль 2021 года, 26 января все поставщики должны опубликовать стоимость газа на февраль, об этом сообщили на странице общественного центра "ГазПравда" в Facebook.

Газ. Фото: Главком

В связи с решением Кабинета министров Украины, цена на газ не должна превышать 6,99 гривен за кубометр, но поставщики топлива могут установить более низкую цену.

Компании-поставщики газа обязаны обнародовать стоимость голубого топлива за 5 дней до начала следующего месяца в случае, если цена будет отличаться от предыдущей.

Это означает, что у тех поставщиков, который не опубликуют обновленную цену на февраль, формально будет действовать январская цена, которая выше.

Состоянием на утро 26 января цены на февраль опубликовали 10 газопоставляющих компаний, среди которых есть предложения ниже установленной предельной цены. Например, компания "Мегаватт" предложила цену 6,88 гривен, компания "Энергетические ресурсы Украины" предложила 6,90 гривен, а компания "ETG.UA" – 6,98 гривен за кубометр.

Остальной список поставщиков газа предложил предельную цену в 6,99 гривен за кубометр топлива.

Цены в списке компания указаны без с НДС, однако без учета стоимости распределения, так как за доставку люди платят в облгазы.

14 облгазов приняли постановление о снижении тарифов на распределение газа, чтобы снизить социальную напряженность среди населения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в феврале в Украине кардинально изменится цена на газ.

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