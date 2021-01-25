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В Украине в феврале кардинально изменятся тарифы на газ: подробности

Стоимость существенно изменится

сегодня, 09:50
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине в феврале кардинально изменятся тарифы на газ. С 1 февраля стоимость голубого топлива значительно снизится. На сегодняшний день цена составляет 9 гривен за кубический метр, тогда как в феврале она составит 6,99 гривны. О том, как изменятся суммы в платежках за коммунальные услуги рассказывает издание "Обозреватель".

В Украине в феврале кардинально изменятся тарифы на газ: подробности

Газ. Фото: Svidok

Если речь идет только об использовании газовой плиты, то объем потребляемого топлива составит 3,28 кубометра на человека, это значит, что цена газа снизится с 88,56 гривны до 65,8 гривны.

В случае использования только газовой плиты, однако без горячей воды, то объем потребления составит 5,39 кубометра на человека, а цена будет снижена со 145,3 гривны до 113.

Если в доме использовать газовую плиту и газовую колонку, то объем потребления составит 10,49 кубометров на человека, что, в свою очередь, снизит цену на газ с 283,2 гривны до 219,9.

В случае ситуации с отоплением в доме на 100 квадратных метров при потреблении в 600 кубометров, стоимость снизится с 5400 гривен до 4194.

Сообщается, что примерно к марту ситуация на рынке и конкуренция выровняют цены на голубое топливо, так как на данный момент разрыв между максимальным тарифом и минимальным – 41%. 

Отмечается, что поменять поставщика газа в считанные минуты может любой украинец, однако сделали это только 7% семей, живущих в стране.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева отметил, что государство должно регулировать цены на рынке и ограничивать максимальную наценку.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как в Украине за 2020 год выросли цены на коммунальные услуги.

Также читайте о резком росте цен на воду с января 2021 года.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/communalka/ukraintsyi-zaplatyat-po-novyim-tarifam-na-gaz-u-kogo-summyi-izmenyatsya-na-1-tyis-grn.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
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