В Украине в феврале кардинально изменятся тарифы на газ: подробности

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Гриниченко Дима
В Украине в феврале кардинально изменятся тарифы на газ. С 1 февраля стоимость голубого топлива значительно снизится. На сегодняшний день цена составляет 9 гривен за кубический метр, тогда как в феврале она составит 6,99 гривны. О том, как изменятся суммы в платежках за коммунальные услуги рассказывает издание "Обозреватель".
Газ. Фото: Svidok
Если речь идет только об использовании газовой плиты, то объем потребляемого топлива составит 3,28 кубометра на человека, это значит, что цена газа снизится с 88,56 гривны до 65,8 гривны.
В случае использования только газовой плиты, однако без горячей воды, то объем потребления составит 5,39 кубометра на человека, а цена будет снижена со 145,3 гривны до 113.
Если в доме использовать газовую плиту и газовую колонку, то объем потребления составит 10,49 кубометров на человека, что, в свою очередь, снизит цену на газ с 283,2 гривны до 219,9.
В случае ситуации с отоплением в доме на 100 квадратных метров при потреблении в 600 кубометров, стоимость снизится с 5400 гривен до 4194.
Сообщается, что примерно к марту ситуация на рынке и конкуренция выровняют цены на голубое топливо, так как на данный момент разрыв между максимальным тарифом и минимальным – 41%.
Отмечается, что поменять поставщика газа в считанные минуты может любой украинец, однако сделали это только 7% семей, живущих в стране.
Бывший министр социальной политики Андрей Рева отметил, что государство должно регулировать цены на рынке и ограничивать максимальную наценку.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, как в Украине за 2020 год выросли цены на коммунальные услуги.
Также читайте о резком росте цен на воду с января 2021 года.
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