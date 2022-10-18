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Опрос на тему: Самые большие стереотипы об Украине и украинцах

Портал "Комментарии" запустил опрос о самых больших стереотипах об Украине и украинцах.

сегодня, 18:00
Автор:

Slava Kot
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О каждой нации есть определенные стереотипы, распространившиеся в культурах других стран, но большинство таких штампов не совпадает с реальными фактами. Портал "Комментарии" составил список стереотипов об Украине и каждый из вас может выбрать тот, который кажется наиболее популярным.

Опрос на тему: Самые большие стереотипы об Украине и украинцах

Опрос на тему: Самые большие стереотипы об Украине и украинцах. Фото: comments.ua

Стереотип – это определенный образ, шаблон прочно вошедший в культуру других стран или мышление людей. К примеру, у многих может сложиться стереотип, что в Лондоне идет постоянно дождь. Хотя, на самом деле, в Риме выпадает дождя больше чем в столице Англии. Или большинство французов ходят в беретах, но на улицах Франции люди не сильно отличают от современных граждан в других странах Европы.

Также и об Украине существуют стереотипы. Некоторые из них находятся в обществе сотни лет и навеяны постоянным давлением образований восточного агрессивного соседа (Российская Федерация, Российская империя). Например, то, что украинцы "салоеды", или вообще являются частью российского образования.

Другие стереотипы сложились под влиянием голливудских фильмов, которые позиционируют украинских мужчин как бандитов, а женщин изображают проститутками.

Также определенный образ может быть создан в случае недостаточной осведомленности. Обнаружив фото украинцев в традиционной одежде, кто-то может решить, что вышиванку или шаровары в Украине носят каждый день.

Именно поэтому портал "Комментарии" создал опрос о самых популярных стереотипах, связанных с Украиной. Чтобы принять участие в рейтинге, вам необходимо верифицироваться на сайте Ratings.comments.ua через Facebook и отдать свой голос на самый популярный стереотип об Украине. Проголосовать и просмотреть самые популярные стереотипы об украинцах можно здесь.



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Источник: comments.ua
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