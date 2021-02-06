"Охота на обезьяну" или ремейк "Планеты обезьян" - в соцсетях обсуждают побег обезьяны в харьковском ТЦ

В одном из харьковских торговых центров посетителей магазинов развлекала обезьяна, которая смогла бежать из контактного зоопарка и бегала по магазинам. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и Telegram-каналах.

Обезьяна Роберт из контактного зоопарка. Фото: Facebook

Животное заметили в одном из магазинов, где она прыгала по полкам. Обезьяна чувствовала себя очень свободно и ловко перебирался от одного манекена к другому. Людей, которые пытались ее поймать, она игнорировала, и возвращаться домой явно не собиралась.

Попереворачивав половину вещей и манекенов в магазине, она запрыгнула на высокую полку под потолком и наблюдала за тем, как внизу прыгают сотрудники, пытаясь достать ее. Обезьянка даже несколько раз опустила в зону досягаемости к ним свой хвост, будто бы играя.

Довольные спектаклем посетители снимали ее на видео, а когда обезьяна заскучала, то спрыгнула на пол и побежала дальше по коридорам.

Смогли ли администраторы зоопарка поймать беглянку, пока не сообщается. Впрочем, работники магазинов в ТЦ рассказывают, что это не первое животное, которое бегает здесь по магазинам. Ранее из зоопарка убегали даже львята, но их, конечно, возвращали обратно.

В соцсетях некоторые пользователи возмущаются и говорят, что у этого зоопарк не слишком добросовестное отношение к животным, их плохо кормят и держат в тесных вольерах.

На сайте самого зоопарка говорится, что у них можно не только посмотреть на животных, но и арендовать их или купить. Так, например, можно взять в аренду львенка Симбу, нильского крокодила или мадагаскарских тараканов. А приобрести императорского удава стоит 1 доллар за 1 сантиметр удава.





Напомним, "Комментарии" сообщали, что в декабре из того же зоопарка уже убегала обезьяна и носилась по продуктовому супермаркету, тогда животное оперативно поймали и сообщили, что с ним все в порядке.



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