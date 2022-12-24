Обед на небоскребе. История одного фото

Обед на небоскребе – это известная фотография, сделанная Чарльзом Клайдом в 1932 году во время строительства "Ар-Си-Эй-Билдинг", принадлежащего комплексу Рокфеллер-центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Журнал Time в 2016 году включил эту фотографию в список 100 самых влиятельных изображений всех времен. Но немногие знают историю этой фотографии.

Обед на небоскребе. Фото: New York Herald-Tribune

Впервые публично фотография с 11 рабочими, сидящими на строительной балке на уровне 69 этажа, появилась в американском еженедельнике New York Herald Tribune 2 октября 1932 года. Опубликованное фото вызвало массы эмоций, ведь рабочие не слишком волновались от того, что находятся на высоте более 250 метров над землей без какой-либо защиты.

Официальное название фотографии New York Construction Workers Lunching on a Crossbeam, то есть "Нью-йоркские рабочие обедающие на поперечной балке" или "Обед на небоскребе".

Фото было сделано не спонтанно, а в рамках рекламной кампании небоскреба. По словам историка Кена Джонстона, фотографию создали в результате организованной кампании Рокфеллер-центром в честь строительства нового здания в этом известном комплексе. Однако историк уверяет, что рабочие настоящие и для них было нормально так поступать во время перерыва на строительстве. Существует несколько и других менее известных фотографий, где строители лежат на балке или машут руками.

Интересно, что долгое время были неизвестны имена работников, изображенных на фотографии. Однако несколько из 11 строителей удалось идентифицировать.

Известно, что третий рабочий слева – Джозеф Экнер. Третий рабочий справа – Джо Кертис, а первый рабочий справа – словак Густав Попович, приславший своей жене фотографию с записью:

"Не волнуйся, моя дорогая Маришка, как ты видишь, я все еще с бутылкой", – подписал фото строитель.

Кроме того, в 2012 году вышел фильм "Мужчины за обедом", основанный на этой фотографии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о таинственном небоскребе без окон в центре Нью-Йорка.

Также "Комментарии" писали о государственных СМИ Северной Кореи, которые подделывают фотографии.

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