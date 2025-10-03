В современном мире, где граница между человеком и машиной стирается с каждым днем, искусство становится ареной для экспериментов с искусственным интеллектом (AI) и виртуальной реальностью (VR). Эти технологии не просто инструменты, а создатели, радикально трансформирующие процесс создания, восприятия и монетизации искусства.

Новые технологии в искусстве: как AI и VR изменяют подход современных художников

По данным отчета The Business Research Company, рынок генеративного AI в искусстве вырос с 0,43 млрд долларов в 2024 году до прогнозируемых 0,62 млрд долларов в 2025 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 41,9%. В то же время, глобальный рынок цифрового искусства, где VR играет ключевую роль, достигнет 7,24 миллиарда долларов в 2025 году и вырастет до 30,69 миллиарда к 2035 году с CAGR 15,53%. Эти цифры подчеркивают не только экономический потенциал, но и глубокие этические и научные вызовы, стоящие перед арт-индустрией.

Современные художники, такие как американский мастер изобразительного искусства Рефик Анадол или украинские новаторки типа Оксаны Чепелик и Анны Мананкиной, демонстрируют, как AI и VR позволяют переосмыслить реальность. Анадол, чьи установки совмещают данные с машинным обучением, создает "машинные галлюцинации", отражающие коллективную память. Чепелик, исследовательница новых медиа, погружает зрителей в иммерсивные среды, где технологии становятся метафорой социальных трансформаций, а Мананкина использует VR для визуализации травм войны.

Во времена, когда ежедневно генерируется 34 миллиона AI-изображений, а более 15 миллиардов таких работ создано с 2022 года, в искусстве пытаются найти ответ на вопрос: это эволюция или угроза подлинности?

Искусственный интеллект как сотворец: опыт Рефика Анадола

Рефик Анадол, один из пионеров AI-искусства, превращает данные в визуальные поэмы, где алгоритмы становятся кистью, а большие датасеты – палитрой. Его студия, Refik Anadol Studio, в 2025 году представила инсталляцию "Living Architecture: Gehry" в Музее Гуггенхайма в Бильбао (Испания), где формы построек Фрэнка Гери были реконструированы через AI-генерируемые ландшафты. Этот проект, продолжавшийся до октября 2025 года, использовал машинное обучение для анализа архитектурных данных, создавая динамические визуализации, реагирующие на зрителя в реальном времени. Анадол также создал обложку TIME100 AI с помощью AI, обученного на архиве более 5000 обложек журнала TIME, подчеркивающего интеграцию технологии в культурные иконы.

"Искусственный интеллект – это зеркало человечества. Речь идет о том, кто мы как люди", – заявил Анадол в интервью Fast Company. Эта философия отражается в его подходе: баланс между человеком и машиной составляет примерно 50/50, как он отмечает в разговоре с WIPO. "Мои произведения – это настоящее сотрудничество человека и машины. Я очень оптимистичен по отношению к генеративному AI из-за его потенциала усиливать нашу креативность". В проекте "Earth Dreams" для Музея Будущего в Дубае Анадол интегрировал спутниковые данные NASA с AI, генерируя иммерсивные миры, моделирующие климатические изменения. По оценкам издания Artsmart.ai, такие инсталляции способствуют росту рынка AI в искусстве до 5,3 миллиарда долларов в 2025 году, с CAGR 28,9% от 3,2 миллиарда в 2024-м.

Но Анадол не игнорирует вызовов: его работы демистифицируют AI, как он объясняет в MoMA Magazine, стремясь "создать нечто свежее, что встряхнет нашу перспективу". "Каждая единица информации, которую мы можем количественно оценить, может стать пигментом, материалом для создания искусства", — добавляет он в Art.art. Этот подход не только расширяет границы эстетики, но и ставит вопрос об авторстве: является ли AI-генерируемое искусство продолжением человеческого воображения или просто симуляцией?

Исследование Stanford Graduate School of Business показывает, что с появлением генеративного AI количество человеческих изображений на рынке упало, тогда как общее предложение выросло в разы, что выигрышно для потребителей, но вредно для традиционных художников. Анадол демонстрирует, как AI может быть инструментом эмпатии, превращая абстрактные данные в эмоциональные нарративы, но это требует нравственного баланса.

Виртуальная реальность как портал: украинские голоса в иммерсивном искусстве

В Украине, где война заставляет искусство становиться актом сопротивления, VR становится инструментом переосмысления травмы и пространства. Оксана Чепелик, ведущая исследовательница новых медиа в Институте проблем современного искусства НАМУ, создает среды, объединяющие технологии с социальными нарративами. Ее проект Genesis, представленный в 2024 году в Музее современного украинского искусства Корсаков в Луцке, является иммерсивной средой. Эта работа, часть обновленной экспозиции цифрового искусства, погружает зрителя в цифровую симуляцию генезиса, где VR-элементы моделируют урбанистические трансформации как нервную систему города. Чепелик, изучавший новые медиа в парижском CIES (Международном центре студентов и стажеров) и CREDAC, часто использует видеомаппинг и перформанс для визуализации тоталитарных структур, как в City Code – проекте, где Алматы превращается в нейронную сеть через VR-инсталляции.

Хотя Чепелик публично не высказывается о VR, ее философия отражается в работах: технологии – медиатор между творцом и аудиторией, как говорится в анализе ResearchGate, где ее практики описываются как "визуализация тотальной интеграции человека в технореальность".

Этот подход резонирует с более широким контекстом украинского искусства, где VR становится инструментом культурного сопротивления. Например, Анна Мананкина, харьковская медиа-художница, в 2025 году представила VR-опыт "Fog of War" – иммерсивную инсталляцию, реконструирующую туман войны через 3D-анимацию и AR, основываясь на личных воспоминаниях о конфликте. "Этот VR-опыт не копирует реальность, а воплощает воспоминания о Харькове, одновременно документируя его современный ландшафт со следами войны", – комментирует Мананкина в Instagram-посте о проекте. Ее работа, объединяющая VR с AI для анализа архивных данных, была частью Третьего украинского биеннале цифрового и медиа-искусства в Киеве, где впервые презентовали VR-работы из Австрии, вдохновленные Венецианским биеннале.

Эти примеры иллюстрируют, как VR расширяет доступность: по данным Artinfoland Magazine, в 2025 году более 55% галерей внедряют 3D виртуальные выставки, что повышает посещаемость на 40% по сравнению с физическими. В Украине, где культурный сектор пострадал от войны, VR становится мостом к глобальной аудитории, но требует инвестиций: рынок AR/VR в искусстве растет на 15% ежегодно, достигая 1,3 миллиарда долларов для AI-генерации изображений в VR-контексте. Чепелик и Мананкина демонстрируют, что VR не заменяет реальность, а усиливает ее, превращая пассивное созерцание в активное взаимодействие.

Этические дилеммы: подлинность под угрозой

Этические вызовы AI и VR в искусстве коренятся в вопросе авторства и воровства. Генеративные модели, обученные на миллиардах изображений без согласия, "вампирически" питаются прошлым искусством, как пишет дизайнер Мэтт Коррал: "Генеративное AI-искусство – вампирское, оно пожирает поколение работ, высасывая жизнь из живых художников".

Иллюстратор Молли Крабаппл, соавтор открытого письма от 1000 культурных деятелей, утверждает : "Нет этического способа использовать основные AI-генераторы изображений. Все они обучены на украденных изображениях, и они используют авторские права для защиты себя от художников, чьи стили они копируют". По ее словам, "AI-корпорации готовы уничтожить средства к существованию иллюстраторов, используя их собственные стили против них".

В контексте VR этика касается приватности: иммерсивные данные зрителей могут быть использованы для профилирования, как отмечает ACM Digital Library, где 70% VR-инсталляций сталкиваются с проблемами защиты данных. Исследование ScienceDirect подчеркивает, что AI бросает вызов человеческой креативности, заставляя переосмыслить изобразительное искусство как концепт, где 60% художников испытывают угрозу подлинности.

Экономические трансформации: от роста до неравенства

Экономически AI и VR стимулируют арт-рынок, но усиливают диспаритет. Глобальный рынок искусства превысит 70 миллиардов долларов в 2025 году, с растущим цифровым сегментом на 14,08% CAGR от 12,04 миллиарда в 2023-м. AI добавляет 2,6–4,4 триллиона долларов ежегодно в креативную экономику, но в искусстве это означает падение цен на человеческие работы: после входа GenAI количество человеческих изображений на рынке упало на 80%, тогда как общий объем вырос в 10 раз. Рынок AI в искусстве достигнет 8,6 млрд к 2033 году с 40% ежегодным ростом.

VR развивается: 55% галерей в 2025 году инвестируют в виртуальные туры, повышая продажи на 30%. Однако, как отмечает World Economic Forum, технологии открывают новые рынки, но 83% компаний отмечают нехватку навыков, что чревато 97 миллионами рабочих мест в AI-сфере. Для украинских художников, как Чепелик, VR – путь к глобальным грантам, но локальный рынок ограничен: инвестиции в цифровое искусство в Украине выросли на 25% в 2024, но все еще составляют лишь 5% от общего арт-рынка.

Научные барьеры: от данных к адаптации

Сейчас AI и VR сталкиваются с ограничениями: обработка данных в VR порождает узкие места, где 50% проектов страдают от задержек. Конфиденциальность – ключевая проблема: 65% VR-данных рискуют утечкой информации. AI бросает вызов креативности, но при этом 70% работ все равно нуждаются в человеческом редактировании.

VR способствует улучшению образования: последние исследования показывают, что AI VR повышает эффективность обучения на 25% в арт-студии. Но адаптация пользователей является существенным барьером: 40% зрителей испытывают дискомфорт, что создает проблемы во время обучения.

Как будет дальше развиваться современное искусство, время покажет, однако в условиях так называемой революции, где технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности стремительно трансформируют творческие процессы, перед арт-индустрией возникает необходимость найти баланс между человеческим творчеством и машинными методами.