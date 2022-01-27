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Новые штаммы COVID-19 могут быть заразнее Omicron

По словам специалиста ВОЗ Марии ван Керкхово, пока ничего неизвестно относительно свойств будущих штаммов COVID-19

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий
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Эксперты ВОЗ уверены, что увеличение продолжительности циркулирования коронавируса увеличивает его способность мутировать. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения. По словам специалиста ВОЗ Марии ван Керкхово, пока ничего неизвестно относительно свойств будущих штаммов COVID-19, но можно не сомневаться в том, что они будут заразнее Omicron.

Новые штаммы COVID-19 могут быть заразнее Omicron

Omicron - фото из открытых источников

"Omicron не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", — заявила Керкхове.

Напомним, несмотря на то, что омикронный вариант COVID-19 продолжает охватывать земной шар, сейчас ученые наблюдают за новой мутацией Омикрона, получившей название BA.2. Об этом сообщает ABC News. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что BA.2 не является "штаммом, вызывающим беспокойство", что означает, что пока нет доказательств того, что этот новый подвариант ухудшит передачу COVID-19, тяжесть заболевания или эффективность вакцин и мер общественного здоровья, таких как маскировка и социальное дистанцирование. Количество BA.2 во всем мире растет, по крайней мере, 40 стран сообщают о случаях в глобальную базу данных отслеживания вариантов, но подвариант быстро распространился в Дании и Великобритании, при этом почти половина последних случаев в Дании связана с BA.2.

Субвариант уже был обнаружен в нескольких штатах США и штат Вашингтон подтвердил два случая в понедельник, 24 января. Хотя с ноября 2021 года было выявлено более 8000 случаев BA.2, неясно, откуда он возник. "Природа вирусов – это эволюция и мутация, поэтому следует ожидать, что мы продолжим видеть новые варианты, пока пандемия продолжается. Пока нет достаточных доказательств, чтобы определить, вызывает ли BA.2 более тяжелое заболевание, чем Omicron BA.1", — сказала доктор Мира Чанд, директор по инцидентам из COVID-19 в службе здравоохранения Великобритании.







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Источник: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-64---why-are-experts-concerned-about-omicron
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