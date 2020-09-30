Невероятный снимок: первое селфи в истории было сделано еще в 1957 году

Язык
BTC/USD
10733.08
ETH/USD
356.38
LTC/USD
46.06
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Парень решил поделиться со всем обществом уникальным снимком своего отца, поэтому выложил его в интернет. Фотография, которая была сделана в 1957 году, наглядно показывает, как с помощью смекалки и фантазии сделать селфи на пленочный фотоаппарат. Об этом пишет издание apostrophe.
Первое селфи в истории было сделано еще в 1957 году. Фото: pixabay
Интересно, можно ли этот снимок назвать первым селфи в истории мира? Ведь его автору пришлось проявить настоящую изобретательность: при помощи деревянной палки мужчина активировал затвор на пленочном фотоаппарате. Его сын также сообщил, что за одни сутки фото набрало более 80 тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи интернета пришли в восторг от такой необычной идеи и восхитились его "взглядом в будущее".
Это сейчас селфи можно сделать неограниченное количество раз, а 63 года назад люди понятия не имели, что это такое. Тем не менее, автор уникального снимка смог сделать нечто подобное, имея в руках только механический фотоаппарат и деревянную палку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости