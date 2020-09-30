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Невероятный снимок: первое селфи в истории было сделано еще в 1957 году

Мужчина в 1957 году нашел способ сделать селфи на пленочный фотоаппарат

сегодня, 18:47
Автор:

Любовь Блажко

Парень решил поделиться со всем обществом уникальным снимком своего отца, поэтому выложил его в интернет. Фотография, которая была сделана в 1957 году, наглядно показывает, как с помощью смекалки и фантазии сделать селфи на пленочный фотоаппарат. Об этом пишет издание apostrophe.

Невероятный снимок: первое селфи в истории было сделано еще в 1957 году

Первое селфи в истории было сделано еще в 1957 году. Фото: pixabay

Интересно, можно ли этот снимок назвать первым селфи в истории мира? Ведь его автору пришлось проявить настоящую изобретательность: при помощи деревянной палки мужчина активировал затвор на пленочном фотоаппарате. Его сын также сообщил, что за одни сутки фото набрало более 80 тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи интернета пришли в восторг от такой необычной идеи и восхитились его "взглядом в будущее".

Это сейчас селфи можно сделать неограниченное количество раз, а 63 года назад люди понятия не имели, что это такое. Тем не менее, автор уникального снимка смог сделать нечто подобное, имея в руках только механический фотоаппарат и деревянную палку. 


Также издание "Комментарии" расскажет, что о нас может рассказать наше отношение к селфи: мнение психолога. Профессор и исследователь в области психологии Николь Гэгэн рассказывает, люди, которые не любят селфи, не спешат идти на социальный контакт. Хотя может быть и наоборот: у них настолько активная и насыщенная жизнь, что им просто некогда этим заниматься. А тот, кто регулярно фотографирует себя и улыбается сам себе – у такого человека не должно возникнуть проблем с самооценкой, уверен специалист. 


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